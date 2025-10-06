Brasil celebra Dia Mundial da Limpeza com ações pelo país

No dia 20 de setembro de 2025, o Brasil celebrou pela segunda vez o Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day). O evento está inserido no calendário da Organização das Nações Unidas (ONU) e é considerado a maior ação ambiental coletiva do planeta dada a sua importância na agenda climática mundial.

No Brasil, a mobilização é coordenada pelo Instituto Limpa Brasil, representante oficial do movimento internacional Let’s Do It!, que congrega mais de 211 países e territórios. No ano passado, mais de 618 mil brasileiros participaram dos mutirões de limpeza, conforme dados compartilhados pela ESG Inside.

De acordo com indicativos veiculados pela publicação, a campanha resultou na remoção de 1.256 toneladas de resíduos em mais de mil eventos em todo o país. A ação gerou 1.854.000 horas de trabalho voluntário, algo próximo a uma economia de R$ 11 milhões aos cofres públicos.

“O Dia Mundial da Limpeza é um lembrete de que cuidar do ambiente é uma responsabilidade coletiva”, observa Pedro Sampaio, especialista em limpeza da Dr. Lava Tudo. “No Brasil, onde o volume de resíduos e a falta de descarte correto ainda são grandes desafios, reforçar essa data é essencial para promover conscientização e incentivar pequenas mudanças de hábito que, no conjunto, fazem grande diferença”, considera.

Sampaio avalia de forma positiva o impacto dos mutirões de limpeza que acontecem em diferentes regiões do país: “O maior impacto é educativo: quando as pessoas participam, entendem de perto como o descarte irregular de resíduos e o desperdício de água prejudica a saúde e o bem-estar de todos”, afirma.

Ele chama a atenção para a importância de iniciativas e campanhas em alusão ao Dia Mundial da Limpeza que vão para além da data em si. “Na Dr. Lava Tudo, nossas ações vão para além do Dia Mundial da Limpeza. Usamos produtos biodegradáveis em nossas higienizações e também promovemos conteúdos educativos nas nossas plataformas, sobre principalmente a manutenção saudável de estofados”, afirma.

Felipe Ataide, chefe de operações da Dr. Lava Tudo, ressalta o papel das empresas para engajar clientes e parceiros nas atividades ligadas ao movimento: “Acreditamos que a mudança só acontece coletivamente. Por isso, orientamos nossos parceiros e convidamos nossos clientes a adotar práticas mais ecológicas no dia a dia: desde evitar o desperdício de água até preferir serviços que utilizam produtos seguros para pessoas, pets e para o planeta”, afirma.

Ataide ressalta que, além do simbolismo do mutirão, a Dr. Lava Tudo integra a sustentabilidade em sua atuação no dia a dia. “Na Dr. Lava Tudo, sustentabilidade não é somente discurso. Utilizamos produtos biodegradáveis e hipoalergênicos aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), reduzimos o desperdício de água com tecnologias de extração controlada e investimos em processos que unem eficiência, saúde e respeito ao meio ambiente”, detalha.

Na visão de Ataide, ainda há uma série de desafios a serem vencidos quando se trata de conscientizar a população sobre responsabilidade ambiental e descarte correto de resíduos.

“Falta informação acessível, incentivo e, principalmente, exemplos positivos. Mostrar que é possível aliar qualidade de vida, economia e responsabilidade ambiental”, afirma.

Ele conta que, para a Dr. Lava Tudo, saúde e sustentabilidade caminham juntas. “Quando higienizamos um sofá, um colchão ou uma cortina, estamos promovendo qualidade de vida, prevenindo doenças respiratórias e, ao mesmo tempo, preservando recursos naturais”, explica. “Acreditamos que cada gesto conta e que iniciativas como o Dia Mundial da Limpeza são fundamentais para multiplicar esse impacto”, articula.

Para mais informações, basta acessar: https://drlavatudo.com/