Grupo Decarvalho se une à holding Keller Williams

O setor imobiliário brasileiro tem demonstrado sinais consistentes de crescimento e reorganização estratégica. Segundo levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o volume de lançamentos cresceu 6,8% e as vendas aumentaram 9,6% no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em paralelo, o número de profissionais registrados no país gira em torno de 730 mil, conforme dados do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), evidenciando a relevância e a competitividade da atividade.



Nesse cenário, a recente união do corretor Diogo de Carvalho à holding Keller Williams, investida por Carol Paiffer (empresária e investidora conhecida por sua atuação no programa Shark Tank Brasil) marca um movimento de consolidação e expansão que dialoga com as principais tendências do mercado. Fundador do Grupo Decarvalho e com mais de uma década de experiência, o executivo vê na nova fase uma oportunidade de escalar operações com base em pilares como gestão, tecnologia e capacitação profissional.



“A Keller Williams tem uma proposta validada desde 1983 pelos fundadores e irmãos Gary Keller e Joe Williams, que está alinhada com o que eu sempre acreditei para o setor imobiliário brasileiro ao unir processos de gestão e tecnologia à educação para corretores”, afirma.



A movimentação ocorre em um momento em que a indústria imobiliária, como outros setores, enfrenta os efeitos das altas taxas de juros, com a Selic atualmente em 15%, segundo dados do Banco Central. Para Carvalho, esse contexto exige preparo e estrutura. “São nesses momentos menos aquecidos que o corretor precisa estar exatamente preparado, desde educação financeira ao óbvio domínio do mercado imobiliário. Então, tecnologia, gestão e principalmente educação é tudo o que o setor necessita”.



A nova fase da operação tem como objetivo ampliar a atuação da holding americana no Brasil, com impacto direto sobre corretores autônomos e o relacionamento com clientes. “Quero que a Keller Williams seja a maior imobiliária do Brasil. Com bons profissionais e com essa metodologia validada, eu certamente acredito que é uma realidade, só depende de tempo”, avalia.



“Pela primeira vez uma imobiliária está propondo olhar para o corretor como um empreendedor, com integridade, equidade, vida pessoal e plano de carreira. Corretores mais preparados oferecem melhores serviços e ajudam de uma maneira mais eficiente quem quer comprar ou vender um imóvel”, acrescenta Carvalho.

Tecnologia a favor do setor imobiliário



A tecnologia tem papel central nessa transformação. O executivo destaca o uso de sistemas integrados como o Command, que reúne funcionalidades de gestão, conexão entre corretores e ferramentas de marketing digital. “O profissional que não se posiciona e não oferece serviços digitais já está em um mercado passado. O Command é um sistema completo e integrado de gestão, administração e marketing”.



Além da estrutura tecnológica, a iniciativa busca contribuir para a valorização da corretagem imobiliária no Brasil. “O corretor de imóveis é a profissão mais importante da construção civil em geral. E muitas vezes ele é preterido pela atuação de péssimos profissionais que desvalorizam a profissão. Profissionalizar e dar valor ao corretor muda a atividade como um todo”, reforça.



Com raízes no Rio de Janeiro, a operação já projeta expansão para novos mercados. “A Freguesia, em Jacarepaguá, sempre terá um carinho especial por todos do Grupo. Certamente temos um projeto para o Rio que já está sendo estruturado. E eu já disse que entrei nessa jornada para fazer essa empresa ser a maior do Brasil. Então, sem dúvidas exploraremos novos mercados”, conclui Carvalho.



Para saber mais, basta acessar: https://linktr.ee/diogodecarvalhokw