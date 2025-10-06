Porto de Santos: expansão pode favorecer galpões lonados

Segundo dados da Autoridade Portuária de Santos (APS), o Porto de Santos, maior complexo portuário da América Latina, pode ter uma expansão de até 164% em sua área portuária nas próximas décadas. De acordo com o Projeto de Expansão da Poligonal do Porto Organizado de Santos, a área da região poderá saltar de 7,8 milhões para mais de 20 milhões de metros quadrados, incluindo áreas em Cubatão, São Vicente, Santos, Bertioga e Guarujá. Em abril, o Governo Federal lançou uma consulta pública para colher sugestões referentes à ampliação do porto. As informações foram repercutidas pelo g1.

Se a expansão do Porto de Santos for efetivamente implementada, o mercado de galpões lonados deverá ser ampliado de forma significativa naquela região, tendo em vista que os galpões de lona podem ser empregados como armazéns de mercadorias, matérias-primas, produtos, containers, máquinas e também para abrigar operações industriais e logísticas temporárias. Deste modo, se a atividade econômica se expandir no local, haverá também um consequente aumento na procura por esse tipo de estrutura, explica Guilherme Tomaz, fundador e sócio-diretor da GM Tendas Galpões.

“Uma expansão de até 164% no complexo portuário de Santos deve fomentar o desenvolvimento econômico, aumentar o número de terminais, ampliar o número de empresas que se relacionam direta e indiretamente e atrair novos e importantes investimentos na região. Como os galpões lonados são produzidos justamente para atender ao crescimento das demandas logísticas e industriais, é esperado que haja um crescimento da mesma magnitude por sua demanda”, detalha Tomaz.

O executivo diz que muitas empresas dão preferência à compra ou locação de galpões de lona devido ao custo ser consideravelmente menor, em comparação com as estruturas tradicionais metálicas ou de alvenaria. Além disso, são construídos sob medida, podendo ser deslocados para outros terminais, ampliados ou reduzidos.

“A montagem completa de um galpão lonado é extremamente rápida, sendo possível cobrir 2.000m² em até 5 dias ou 5.000m² em menos de 10 dias. Por serem produzidos com uma tecnologia modular, podem ser adquiridos ou alugados a partir de 5 a 40 metros de largura e com comprimento personalizado de 5 em 5 metros. Além disso, os galpões de lona podem ser instalados sem burocracia, tornando-os eficientes para operações logísticas e industriais”, afirma Tomaz.

A largura, o comprimento e a altura dos galpões de lona podem ser personalizados na medida exata das demandas logísticas e industriais, evitando desperdícios de espaço, de tempo e de recursos financeiros, acrescenta Tomaz. No caso dos Galpões de Lona GM Log, produzidos pela GM Tendas Galpões, é possível ainda instalar uma série de recursos adicionais como portões deslizantes, portas antipânicos, janelas, racks de armazenamento, linhas de vida, sistemas elétricos, iluminação, exaustão, climatização, refrigeração, pisos, entre outros sistemas de segurança.

Os galpões de lona flexíveis GM Log são produzidos em conformidade com os padrões técnicos vigentes, em especial às normas ABNT NBR 6123, ABNT NBR 6323, ABNT NBR 9442 e ABNT NBR 17010.

Além disso, diferente dos contratos convencionais dos galpões disponíveis no setor imobiliário, os contratos de locação dos galpões de lona podem ser celebrados por qualquer período de tempo e no mesmo espaço físico da planta do cliente, comenta Tomaz.

“O mercado de galpões de lona está bem dinâmico nos últimos anos, em linha com o desempenho logístico e industrial do país, com boas perspectivas de expansão conforme melhores resultados vêm sendo apresentados pela economia, principalmente com as previsões de redução da taxa Selic e a esperada retomada dos investimentos produtivos”, diz o fundador da GM Tendas Galpões.

Tomaz lembra também que os galpões de lona são utilizados em coberturas de grandes eventos corporativos, congressos, festivais, exposições e eventos do agronegócio. “A base de clientes é diversa e de setores bastante pulverizados. Por esse motivo, é fundamental para o mercado de galpões flexíveis de lona que os fatores macroeconômicos estejam favoráveis ao crescimento industrial do país”, pontua.

Ele revela ainda que, se a expansão do Porto de Santos for concretizada, a GM Tendas Galpões deve ampliar o alcance de suas operações na região, considerando, inclusive, a abertura de uma nova unidade na cidade para expandir a capacidade de atendimento aos clientes.

“Estamos prevendo que as locações devem ganhar força e ampliar uma tendência já em curso no complexo portuário”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://gmtendas.com.br/