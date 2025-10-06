Iron Maiden lança relógio oficial 50 anos edição limitada

No último dia 23 de setembro de 2025, a Casa das Alianças promoveu, em São Paulo, o evento “Revelations”, que marcou a apresentação oficial do Relógio Iron Maiden 50 anos. O encontro, realizado no Espaço Fabrique, reuniu convidados do universo do rock, da relojoaria e da imprensa especializada.

O público foi recepcionado com discotecagem de Cadu Previero, locutor da 89FM, e show da Children of the Beast, tributo oficial ao Iron Maiden na América Latina. Entre os presentes estiveram Bruno Sutter (ator e músico, conhecido por Hermes e Renato/Detonator), Régis Tadeu (crítico musical e youtuber), Claudio Vicentin (curador do festival Bangers Open Air e fundador da Roadie Crew), Walcir Chalas (Woodstock Rock Store) e outros influenciadores do setor relojoeiro e do rock. Durante a cerimônia, foram divulgadas as imagens do produto e um vídeo institucional detalhando o projeto.

Desenvolvido em parceria com a banda e licenciado pela Casa das Alianças, o relógio é numerado e limitado a 1.975 unidades em referência ao ano de fundação do Iron Maiden. O modelo conta com movimento japonês, vidro de safira, mostrador com referências ao universo da banda e duas pulseiras intercambiáveis (couro legítimo e aço inoxidável). O conjunto acompanha embalagem metálica de colecionador e o livro “Iron Maiden – Piece of Time – Established 1975”, narrado pelo mascote Eddie The Head e com prefácios de Claudio Vicentin e Ricardo Batalha.

“Este projeto nasceu da mesma energia que move os fãs da banda”, afirmou Rodney Christofaro, head de marketing do Grupo Pauligold e idealizador do projeto no Brasil. “Cada detalhe foi pensado para traduzir o legado do Iron Maiden em um objeto que possa ser usado no dia a dia, sem perder seu valor cultural.”

A produção é da Seculus Relógios, fabricante instalada na Zona Franca de Manaus, responsável também por marcas como Adidas, Guess, DKNY, Mondaine, Seculus, Speedo e Timex. As primeiras entregas estão previstas para dezembro de 2025.

O lançamento do relógio foi estruturado em três etapas: a fase Darkmode, marcada pela compra às cegas; a fase Revelations, em que o design foi apresentado; e a fase BeQuick, prevista caso ainda restem unidades após a pré-venda, com preço a ser divulgado.

Segundo dados da Licensing International repercutidos pela ABRAL , o setor de entretenimento responde por mais de 40% do mercado global de licenciamento, movimentando bilhões de dólares anualmente. O lançamento do Relógio Iron Maiden integra esse contexto, aproximando cultura musical e relojoaria de colecionadores e consumidores qualificados.

A Casa das Alianças é a licenciada oficial do Iron Maiden no Brasil para este projeto. Com cinco décadas de atuação, é reconhecida como uma das maiores redes especializadas em alianças e joias do país.