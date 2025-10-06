Fórum de Investimentos – Senegal aposta no Forum Invest in Senegal 2025 (Fii 2025) para acelerar a entrada de capital estrangeiro

À medida que o cenário dos fluxos de investimento estrangeiro direto (IED) na África se transforma, o Senegal busca ampliar sua fatia desse capital por meio do Forum Invest in Senegal 2025 (Fii Senegal 2025) (http://apo-opa.co/3KzxBkp), que será inaugurado nesta terça-feira em Diamniadio.

“O Senegal está se posicionando como um ponto de convergência entre a África e o restante do mundo, uma porta de entrada para atrair capital, tecnologia e conhecimento”, explicou Bakary Séga Bathily, diretor-geral da APIX, agência responsável pela promoção de investimentos e por grandes projetos de infraestrutura.

Com o tema central “conectando oportunidades, construindo o futuro”, o evento – realizado sob o patrocínio do presidente Bassirou Diomaye Diakhar Faye – pretende apresentar um portfólio de projetos estratégicos em três setores principais:

Energia: o desenvolvimento do gás natural do campo Yakaar-Teranga, aliado a investimentos em energia solar e eólica, busca posicionar o Senegal como um polo energético regional, tanto como exportador quanto como fornecedor competitivo de eletricidade.

Infraestrutura: o Porto de Ndayane, avaliado em US$ 1,2 bilhão, o corredor de transporte Dakar-Bamako e os grandes projetos de abastecimento de água visam fortalecer a conectividade logística e garantir o fornecimento hídrico.

Digital: o desenvolvimento de uma nuvem soberana, de um centro nacional de dados e o incentivo ao ecossistema de startups em fintech, IA e cibersegurança têm como objetivo diversificar a economia além dos setores tradicionais.

Com crescimento projetado em cerca de 8,4% em 2025 – impulsionado pelas primeiras exportações de gás –, Dakar busca consolidar sua reputação como destino estável e atraente para investidores.

Além dos projetos em si, o país pretende explorar seus pontos estruturais fortes: estabilidade política reconhecida, localização geográfica estratégica com acesso a 400 milhões de consumidores na CEDEAO e um ambiente regulatório em evolução, que inclui o novo Código de Investimentos, a Lei de Startups e um sistema de parcerias público-privadas fortalecido.

“O Fii Senegal 2025 é mais do que um fórum, é um sinal para os mercados do mundo todo. O Senegal quer se afirmar como um protagonista na transformação africana, guiado pela transparência, inovação e sustentabilidade”, destacou Bathily.

Em 2024, o país atraiu quase US$ 3 bilhões em IED, principalmente nos setores de energia e infraestrutura, segundo dados oficiais. As autoridades esperam que a edição de 2025 do fórum contribua para transformar mais anúncios em projetos concretos e financiáveis.

A programação completa está disponível em www.FiiSenegal.sn.

