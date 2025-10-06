Assine
Fitoway é finalista no Prêmio Reclame AQUI 2025

Grupo Fitoway, que conta com as marcas FTW, Diabo Verde e Delicious, é finalista na categoria Suplementos Esportivos

06/10/2025 13:03

A Fitoway, fabricante das marcas Diabo Verde, FTW e Delicious, foi anunciada como finalista do Prêmio Reclame AQUI 2025 na categoria Suplementos Esportivos. A premiação é uma das mais importantes no país para medir a relação entre marcas e consumidores, com fases que incluem indicadores públicos da plataforma e votação popular. 

A indicação, baseada em reputação, transparência e qualidade de atendimento, ocorre após um ano de investimento em diversificação de canais, com a entrada na Abrafarma, e avanços no B2C, onde alcançou o top 5 de vendas no Mercado Livre.

Além da nomeação como finalista, a Fitoway conta com o selo RA 1000, concedido a empresas com os melhores índices de reputação na plataforma Reclame AQUI, e possui certificação ISO 9001 em seus processos de qualidade, atestando práticas certificadas de gestão e controle produtivo validadas pelo INMETRO.

“Ser finalista do Prêmio Reclame AQUI reafirma que nossa estratégia não é apenas lançar bons produtos, mas construir confiança no dia a dia do consumidor. Atendimento rápido, soluções práticas e transparência nas comunicações são pilares que orientam todas as nossas decisões”, diz Daniel Mencacci, CEO da Fitoway.

Como participar e votar
A votação para o Prêmio Reclame AQUI é aberta ao público e ocorre no site oficial do prêmio. A votação para a Fitoway, finalista na categoria Suplementos Esportivos, acontece neste link.

Um ano de investimentos e novidades
O ano de 2025 marcou um ciclo de expansão para o grupo, conta Alison Alves, Co-CEO da Fitoway. Ele destaca a introdução de novas linhas e parcerias voltadas à diversificação do público, como o Whey Nerd, lançado em parceria com o influenciador Peter Jordan, e a aquisição da Paduashop, e-commerce de suplementos alimentares que faturou R$ 150 milhões em 2024. 

Para Alison, estar na final do prêmio Reclame Aqui 2025 representa um “selo” de credibilidade para a Fitoway, em um mercado cada vez mais competitivo. “O que gera confiabilidade a uma marca é a capacidade de ouvir e transformar feedback em ações. Esse reconhecimento fortalece nossa posição junto a consumidores e parceiros”, finaliza Alison.



Website: https://www.ftw.com.br/

overflay