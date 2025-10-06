Parceria entre Nexxera e CERC impulsiona Duplicata Escritural

A Nexxera, especialista em soluções multibancos para automação de processos financeiros e mercantis, e a CERC, registradora homologada pelo Banco Central, iniciam uma parceria estratégica para facilitar a adoção das duplicatas escriturais no país, já confirmada publicamente por meio das páginas oficiais de ambas. A iniciativa combina a capacidade da Nexxera de conectar empresas à cadeia de valor e instituições financeiras com a infraestrutura tecnológica e experiência em duplicatas da CERC.

A duplicata escritural é a versão digital da duplicata cartular, um título tradicionalmente utilizado por empresas para antecipação de recebíveis. Diferente do modelo físico, o título escritural nasce em um ambiente digital regulado, oferecendo rastreabilidade, governança e segurança jurídica para todas as partes envolvidas. O cronograma regulatório prevê que a digitalização comece em novembro de 2025, com o início da obrigatoriedade entre junho e outubro de 2026 para empresas que faturam mais de R$ 300 milhões por ano.

Ambas as empresas afirmam que a parceria tem como objetivo apoiar empresas e instituições financeiras na adaptação ao novo modelo, promovendo maior integração entre os agentes da cadeia produtiva e antecipando benefícios como agilidade nos processos, segurança no uso dos recebíveis e acesso facilitado ao crédito. Os negócios que se adaptarem primeiro terão uma vantagem competitiva relevante com acesso aos melhores negócios e ativos do mercado.

Edson Silva, fundador e presidente da Nexxera, destaca: “As duplicatas escriturais representam um avanço importante para o mercado e essa parceria contribui para que as empresas estejam prontas antes da obrigatoriedade, com ganhos reais em seus fluxos financeiros e na gestão da cadeia produtiva. A Nexxera traz 33 anos de experiência em soluções que incrementam resultados e, com a CERC, oferecemos caminhos viáveis para adoção sem necessidade de investimentos adicionais”.

“A duplicata escritural é um novo capítulo na forma como o crédito é estruturado no Brasil. A CERC se preparou ao longo dos últimos anos para este momento, desenvolvendo tecnologia robusta e processos aderentes à regulação. A parceria com a Nexxera facilita a transição de muitos negócios para essa nova fase”, afirma Fernando Fontes, CEO da CERC.