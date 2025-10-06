G2 Risk Solutions finaliza transação com a EverC

A G2 Risk Solutions (G2RS) anunciou hoje a conclusão da sua transação com a EverC, expandindo o alcance global da G2RS e adicionando comprovadas soluções para riscos alimentadas por IA ao seu conjunto de produtos.

Agora com os recursos adquiridos da EverC, a G2RS fornece um conjunto abrangente de soluções para riscos alimentadas por IA e conduzidas por analistas. Os produtos são construídos para ajudar os bancos globais, adquirentes comerciais e mercados online a fortalecer as defesas contra fraudes, golpes e transações ilegais e não seguras. Isso inclui o recém-lançado Smart Scan, uma ferramenta de avaliação de riscos alimentada por IA para mercados e seus provedores de pagamento.

Outras soluções da G2RS incluem inteligência de risco proprietária, integração comercial, monitoramento contínuo, serviços educacionais e profissionais, solução de detecção de golpes e gestão automatizada de riscos.

"Adicionar a sólida expertise de mercado da EverC e IA confiável ao nosso portfólio promete fortificar os mercados online contra ameaças crescentes, fortalecendo o que se tornou o sistema circulatório do comércio eletrônico global", afirmou Rochelle Blease, presidente da G2RS.

"Juntas como uma única organização, alavancaremos a IA comprovada e a expertise incomparável para aumentar o padrão da indústria no que diz respeitoàinovação na área de riscos em comércio eletrônico", afirmou Brian Longe, CEO da G2RS, que acrescentou que a G2RS agora atende a quase todos os principais provedores de pagamentos internacionais a partir de escritórios nos EUA, Europa, Índia e Israel.

As empresas, com foco na missão, concordaram em não divulgar publicamente os termos financeiros da negociação.

A transação recebeu o apoio de vários consultores, incluindo a DLA Piper LLP, que está atuando como consultora jurídica para a G2RS; a PJT, atuando como consultora financeira para a G2RS; o Deutsche Bank, atuando como consultor financeiro para a EverC; e a Meitar, atuando como consultor jurídico para a EverC.

Sobre a G2 Risk Solutions (G2RS)

A G2 Risk Solutions é especialista definitiva em inteligência de risco e conformidade para instituições financeiras e plataformas online. Somos pioneiros no setor, fornecendo soluções líderes no mercado para risco comercial, verificação de identidade, risco em comércio digital, risco de falência, e relatórios regulatórios e de risco relacionado a crédito. Estamos impulsionando inovação e moldando o futuro da gestão de riscos através de dados e tecnologia sem precedentes, e expertise global em conformidade e riscos, fornecendo os serviços financeiros e ecossistemas de comércio digital com as ferramentas necessárias para navegar requerimentos regulatórios complexos e em constante mudança e mitigar riscos. Para saber mais, acesse g2risksolutions.com.

