Agência de tráfego pago mostra como funciona o Google Ads

Em um mundo cada vez mais digital, em que consumidores e empresas estão cada vez mais online, estar em destaque no Google tornou-se relevante também para pequenas empresas e não só para grandes marcas.

“Nesse cenário, o Google Ads se destaca como a principal plataforma para pequenas empresas atingir este resultado de destaque nas buscas e conquistar novos clientes”, na opinião de Hélicon Barros, especialista em Google Ads e fundador da Agência de Tráfego Pago Compartilha.

O fundador da Agência de Tráfego Pago Compartilha informa que o Google Ads é a plataforma de publicidade online do Google. Segundo ele, a plataforma permite que empresas criem anúncios para exibir produtos, serviços e marcas na internet, com o objetivo de alcançar pessoas que têm interesse no que elas oferecem.

O funcionamento do Google Ads se baseia em um sistema de leilão, explica o especialista em Google Ads. “Quando um usuário faz uma pesquisa no Google ou navega por sites parceiros, o Google Ads realiza um leilão instantâneo para decidir quais anúncios serão exibidos, em que ordem e por qual custo”, informa Hélicon Barros.



Como funciona o leilão do Google Ads?



O leilão não se resume apenas a quem paga mais. A plataforma leva em conta dois fatores principais:



Lance: o valor máximo que se dispõe a pagar por um clique no anúncio.



Índice de Qualidade (Quality Score): uma nota que o Google dá ao anúncio e página de destino (site), baseada na relevância para o usuário. O índice de qualidade é influenciado pela taxa de cliques esperada, a relevância do anúncio e a experiência na página de destino.

Um anúncio com um alto Índice de Qualidade pode ter uma posição melhor ou pagar menos por clique do que um anúncio com um lance mais alto, mas com uma relevância menor, destaca os detalhes do Google Ads, Hélicon Barros.



Estrutura do Google Ads



Ainda o fundador da Agência de Tráfego Pago Compartilha explica que uma campanha no Google Ads é organizada de forma hierárquica, facilitando o gerenciamento e a otimização. A estrutura se divide em: Campanha (onde se define o orçamento e a segmentação), Grupos de Anúncios (que reúnem palavras-chave e anúncios relacionados) e os próprios Anúncios (a mensagem final que o público vê).

O Google Ads é uma ferramenta acessível para empresa de qualquer tamanho disposta a investir, na visão do especialista em Google Ads, Hélicon Barros: “O Google Ads funciona de maneira democrática, pois permite que pequenas empresas apareçam em destaque nas primeiras posições das buscas, assim como grandes empresas. Estas pequenas empresas podem começar investindo, por exemplo, R$ 100 por mês ou R$ 1.000 por mês. No caso de investimentos a partir de R$ 1.000 mensais, nós aconselhamos contratar gestor de tráfego pago ou uma agência Google Ads especializada, como é o caso da Agência Compartilha, para profissionalizar a gestão e obter maior retorno sobre o investimento, e assim evitar o desperdício de dinheiro em cliques desqualificados que não traz novos clientes para a empresa”, conclui o especialista.



Um bom desempenho no Google Ads depende do bom uso dos recursos da ferramenta, na opinião de Hélicon Barros. “O segredo do sucesso no Google Ads se resume à seleção de palavras-chave relevantes, à criação de anúncios persuasivos e, principalmente, a um bom trabalho de monitoramento e otimização diária de toda a campanha, com muita atenção à negativação de palavras-chave ruins, um trabalho que requer técnica devido aos vários tipos de correspondências de palavras-chave, sendo necessário ainda ser feito todos os dias. Outro fator que pesa nos resultados do Google Ads é a qualidade do site da empresa, já que, após clicar no anúncio, esse potencial cliente realizará a conversão no site ou não, dependendo muito do potencial de venda do site em vender o produto ou serviço anunciado. Ao compreender essa dinâmica, pequenas empresas podem usar o potencial da ferramenta, transformando cliques em clientes”, destaca o especialista que presta consultoria em Google Ads para pequenas empresas.

Sobre a Agência Compartilha



Fundada em 2010, a Agência Compartilha é uma agência de tráfego pago especializada em Google Ads. A agência tem o foco em gerar leads e vendas para pequenas e médias empresas (PMEs).