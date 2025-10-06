Assine
Ela, sua gata e Tel Aviv: romance aborda vínculos reais

Primeiro livro da trilogia de Ana Beatriz Prudente Alckmin, une ficção e causas reais em uma narrativa sobre pertencimento e reconstrução. Uma literatura judaica que busca quebrar estereótipos e fortalecer valores de sustentabilidade

06/10/2025 11:55

Ela, sua gata e Tel Aviv: romance aborda vínculos reais

A escritora Ana Beatriz Prudente Alckmin lança seu romance de estreia, Ela, sua gata e Tel Aviv, publicado pela Editora D’Plácido. A obra marca o início de uma trilogia literária que combina ficção, identidade e causas sociais.

A narrativa acompanha Margot, jovem estilista que vive em Nova York e precisa lidar com o luto, as tensões familiares e as pressões sociais por ser mulher independente em seus 30 anos. Em meio a esse turbilhão, ela descobre diários e lembranças que a conectam a suas raízes judaicas e a conduzem até Tel Aviv.

Entre moda, fé e memórias, Margot encontra histórias de mulheres refugiadas que sobreviveram ao tráfico de pessoas e à violência, e que buscam reconstruir suas vidas com apoio de ONGs. Apesar de ficcional, a trama é atravessada pela experiência da própria autora, que já atuou em projetos de acolhimento a refugiadas e participa de debates sobre direitos humanos.

“Transformar realidades tão duras em literatura exige sensibilidade. Minha intenção foi mostrar que, mesmo diante da violência, há possibilidades de reconstrução, solidariedade e esperança”, afirma Ana Beatriz Prudente Alckmin.

O romance também aborda escravização moderna, imigração, sustentabilidade na moda e diversidade dentro do judaísmo. É uma ficção que se torna espelho e denúncia, convidando o leitor a refletir sobre os papéis femininos no século XXI.



Website: https://www.editoradplacido.com.br/ela-sua-gata-e-tel-aviv

Tópicos relacionados:

ela

