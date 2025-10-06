AI4School: Conexia apresenta solução de IA para educação

O uso da inteligência artificial (IA) entre estudantes brasileiros está em expansão. De acordo com a 15ª edição da pesquisa TIC Educação, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), do Núcleo de Informação e Coordenação (Nic.br), 70% dos alunos do ensino médio utilizam ferramentas de IA generativa para realizar pesquisas escolares. O levantamento também aponta que apenas 32% desses estudantes receberam orientação de seus professores sobre como utilizar esse tipo de recurso.



Com base nesse cenário, a Conexia Educação anunciou o lançamento da plataforma AI4School, baseada em inteligência artificial generativa e desenvolvida especificamente para o ambiente educacional. O investimento inicial no projeto foi de R$ 30 milhões. A proposta da ferramenta é oferecer suporte ao uso pedagógico da IA, com foco em segurança de dados, formação digital e apoio a professores, estudantes e famílias.

Entre os recursos incorporados estão mecanismos de controle parental, modulação de linguagem conforme a faixa etária e alerta automático para conteúdo inadequado, priorizando a proteção de crianças e adolescentes em contexto escolar.

A versão gratuita do AI4School inclui o ChatEdu, um assistente virtual voltado para o apoio em tarefas escolares, preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares. Também oferece funcionalidades para educadores, como a geração automatizada de planos de aula e ferramentas adaptadas a diferentes perfis de aprendizagem.

Já a versão premium contempla tutores virtuais por disciplina, além de trilhas de letramento em inteligência artificial destinadas a estudantes, professores e familiares. As trilhas seguem os parâmetros da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e se inspiram em diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Com essa iniciativa, a Conexia passa a atuar em um novo segmento de soluções tecnológicas, com o objetivo de contribuir para o uso estruturado, seguro e responsável da inteligência artificial na educação básica.