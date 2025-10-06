MPD entrega empreendimento de luxo no Itaim Bibi

A entrega do Figueira Leopoldo, no Itaim Bibi, marca um novo capítulo no mercado imobiliário de alto padrão em São Paulo. Um empreendimento da MPD Engenharia e da Helbor Empreendimentos S.A que combina arquitetura, design e sustentabilidade. O projeto conquistou reconhecimento internacional ao receber o Future House Awards 2024, como um dos residenciais mais criativos e inovadores do mundo.

Para celebrar esse marco, a MPD e a Helbor promoveram dois eventos exclusivos. No dia 20 de agosto aconteceu o Figueira Leopoldo Experience, um brunch reservado a influenciadores, formadores de opinião e parceiros estratégicos, que contou com a presença de escritórios como Perkins&Will, Carlos Rossi Arquitetura, Quitete&Faria e Benedito Abbud Arquitetura Paisagística e Urbanismo. Mais do que uma visita ao apartamento decorado e áreas comuns do condomínio, a experiência revelou o lifestyle proposto pelo projeto.

No dia 21 de agosto, foi a vez dos clientes comemorarem com um jantar na Escola Laurent Suaudeau. Com apenas 40 convidados, a experiência começou com um coquetel de boas-vindas, seguido da apresentação do menu elaborado pelo chef Laurent Suaudeau, inspirado na culinária francesa e harmonizado com vinhos selecionados.

Durante o jantar, o especialista em implantação de condomínio, Marcio Rachkorsky, conduziu a assembleia trazendo todas as informações necessárias aos novos moradores do condomínio.

A noite culminou com a entrega das chaves, marcada por um gesto simbólico: cada cliente recebeu um kit exclusivo com um vaso de murano artesanal, acompanhado de um aromatizador de ambientes.

Para Adriana Dalonso, gerente de relacionamento da MPD Engenharia, cada detalhe foi pensado para traduzir a filosofia da empresa: “Mais do que um momento de entrega, queríamos criar uma experiência inesquecível. Escolhemos a Escola Laurent Suaudeau para reforçar a sofisticação e o cuidado que temos com nossos clientes, oferecendo uma experiência completa, marcada pela exclusividade e pela atenção a cada detalhe”.

Com 32 unidades em torre única, o empreendimento conta com apartamentos de 355 metros quadrados, um por andar, além das versões Garden (762 metros quadrados) e Duplex (622 metros quadrados). A localização, em uma das ruas mais valorizadas do Itaim, a Leopoldo Couto de Magalhães, reforça a proposta de unir sofisticação e conveniência em um projeto que agrega valor à paisagem urbana da região.

O conceito arquitetônico, assinado pela Perkins&Will, nasceu da ideia de criar uma “casa suspensa”, priorizando luz natural e biofilia. “Num bairro intenso como o Itaim, o morador busca bem-estar. Projetamos ambientes iluminados e flexíveis, que remetem à sensação de estar em uma casa, mesmo em um edifício vertical”, explica Adriana Barbosa, arquiteta da Perkins&Will.

Nos interiores, o arquiteto Carlos Rossi explorou madeira, texturas e amplos panos de vidro para criar um luxo acolhedor. “Queríamos que cada espaço convidasse a viver, a receber amigos. É um luxo sensorial, que abraça e não apenas exibe”, resume o profissional.

Já o paisagista Benedito Abbud levou essa atmosfera para as áreas externas, incluindo espécies aromáticas, frutíferas e um espelho d’água. “No Brasil, luxo é encantamento. O Figueira Leopoldo entrega isso ao integrar natureza e exclusividade, afastando a sensação da urbanidade”, afirma.

O empreendimento utiliza o concreto FCK 90 Mpa, lajes protendidas sem pilares e práticas sustentáveis que garantiram a Certificação GBC Brasil Condomínio. Há ainda reuso de água pluvial, irrigação automatizada e medição individualizada de água e gás.

As unidades contam com infraestrutura para automação, sistema de ar-condicionado VRF com economia de até 40% de energia, fechadura biométrica, porta blindada, gerador próprio e previsão para carregadores de carros elétricos.

Para Marcelo Bonanata, diretor de vendas da Helbor, esse conjunto de diferenciais coloca o projeto em um patamar único. “O endereço icônico aliado a detalhes como o elevador de delivery e outros serviços elevam a régua do mercado e servem de inspiração para novos projetos”.

Um marco para a MPD

O empreendimento traduz a visão da MPD e da Helbor em entregar imóveis que unem bem-estar, sofisticação e impacto positivo para a cidade. O fato é corroborado pela valorização do Figueira que, desde seu lançamento, em 2022, teve ampliação em 40%, atingindo R$ 60 mil por metro quadrado, com 56% das unidades já vendidas.

Segundo Débora Bertini, diretora-geral de incorporação e vendas da MPD, esse resultado é motivo de orgulho. “O Figueira Leopoldo é a materialização de um novo patamar de luxo, design e sustentabilidade, que une inovação e experiência de morar bem”, destaca.

O presidente da MPD Engenharia, Milton Meyer, reforça a dimensão estratégica da entrega. “Este projeto reafirma o compromisso da MPD em entregar empreendimentos que ofereçam inovação, sustentabilidade e exclusividade, sempre com foco no cliente”, conclui.