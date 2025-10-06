Assine
O número da audiência somada dos podcasts inscritos ultrapassa 160 milhões e ouvintes

06/10/2025 11:32

Prêmio MPB 2025: votações da segunda fase estão abertas
Prêmio MPB 2025: votações da segunda fase estão abertas crédito: DINO

As votações online da segunda fase do Prêmio MPB 2025 – Melhores Podcasts do Brasil, que irá durar até o dia 2 de novembro, estão abertas. Serão 30 dias corridos em que qualquer pessoa poderá votar depois de se cadastrar ao escolher um dos seguintes métodos: através do Google, Facebook ou preenchendo um cadastro simples com nome, idade, e-mail e celular.

Se a escolha for preencher o cadastro, ela deverá realizar uma confirmação clicando em um botão no e-mail que será enviado no ato da inscrição para a conta.

Após essa confirmação, essa pessoa será direcionada para o site e estará liberada para votar em quantas categorias desejar, escolhendo um podcast por categoria. Não é obrigatório votar em mais de uma categoria para ter o voto computado.

Regras para a votação

Foram criadas algumas regras simples para a votação:

1 – É possível votar apenas uma vez em um podcast por categoria.

2 – Os votos são secretos, criptografados e é impossível saber quem votou em qualquer podcast ou categoria.

Categorias Grande Mídia e Top Vídeo Casts

Os veículos da grande mídia e os denominados Top Video Casts — os podcasts com mais de um milhão de inscritos no YouTube —, que passaram para a segunda fase, estão concorrendo entre os inscritos de suas respectivas categorias.

“Com essa votação, vamos ver a preferência do público com os podcasts da grande mídia e os maiores podcasts em vídeo, pois dos dez que passaram para a segunda fase de votação sairão os Top3”, explica Guido Orlando Jr., jornalista, publicitário e um dos idealizadores do Prêmio MPB.

Serviço:

Link para votação e inscrições dos podcasts: aqui
Link para conhecer o regulamento: aqui
Link da política de privacidade: aqui



Website: http://www.premiompb.com.br

