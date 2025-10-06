CONIACC reforça que diagnóstico precoce salva vidas

A Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIACC) divulga mais uma edição da campanha Setembro Dourado, dedicada a conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de um a 19 anos no Brasil.

Em 2025, a campanha retoma o uso da Turminha da CONIACC, grupo de personagens criados para apresentar informações sobre os sinais e sintomas da doença em crianças e adolescentes. A comunicação utiliza elementos visuais e narrativos voltados ao público infantil, com o objetivo de facilitar a compreensão do tema.

A iniciativa é uma criação da agência Love Comunicação, de Caxias do Sul (RS), e já se estabeleceu como parte da identidade da campanha, contribuindo para ampliar o alcance das mensagens de prevenção e diagnóstico precoce.

O Setembro Dourado também apresenta dados da “Pesquisa Quantitativa Nacional com Organizações de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer”, realizada pela CONIACC com 33 instituições em todas as regiões do país. Em 2024, essas organizações registraram mais de 8 mil pacientes atendidos, aproximadamente 600 mil refeições distribuídas às famílias, além de oferta de hospedagem, transporte, medicamentos e suporte multiprofissional.

A presidente da CONIACC, Dra. Teresa Fonseca, destaca que o objetivo da campanha é informar sobre a realidade do câncer infantojuvenil e reforçar a importância da detecção precoce para o sucesso do tratamento. Segundo ela, “o Setembro Dourado mostra que o câncer infantojuvenil tem cura, mas isso depende de diagnóstico precoce e de uma rede unida. Cada dado que apresentamos representa vidas salvas, famílias apoiadas e futuros reconstruídos”.