AIM Congress anuncia sua décima quinta edição para 2026

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Comitê Organizador do AIM Congress, a principal plataforma de investimentos do mundo, anunciou oficialmente o lançamento de sua 15ª edição com o tema: Reconfiguração da prosperidade global: abrindo novos caminhos de investimento para um futuro sustentável e inclusivo (Reshaping Global Prosperity: Unlocking New Investment Pathways Towards a Sustainable and Inclusive Future). O AIM Congress será realizado de 13 a 15 de abril de 2026 no Dubai World Trade Centre (DWTC), Dubai, Emirados Árabes Unidos.

O AIM Congress, reconhecido globalmente como um evento de destaque dedicado a orientar tendências de investimento sustentável, abordará estratégias para navegar por grandes transformações econômicas. O evento tem como objetivo explorar novos horizontes a fim de fortalecer parcerias globais e viabilizar soluções inovadoras para enfrentar os desafios econômicos globais urgentes.

O AIM Congress destacará a importância crítica de integrar inovação, sustentabilidade e inclusão na construção de economias mais resilientes e adaptáveis, capazes de promover um crescimento sustentado.

Nesse contexto, Sua Excelência Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro de Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos e Presidente do AIM Congress, declarou: “Diante das grandes transformações globais – geopolíticas, econômicas e tecnológicas – é primordial que as nações construam estratégias de longo prazo baseadas em resiliência, sustentabilidade e diversificação.” Os Emirados Árabes Unidos estão buscando uma economia que não apenas se adapte às mudanças, mas que as antecipe, desenvolvendo capacidades em setores voltados para o futuro e comprometendo-se com parcerias com os centros de crescimento globais de amanhã. As conquistas notáveis de 2024, que incluíram um desempenho robusto nas exportações e nossa contínua ascensão nos índices globais como um hub confiável para o comércio e investimentos, comprovam a nossa abordagem.

“A mais recente edição do AIM Congress tem como objetivo fomentar a colaboração e a troca de conhecimento entre governos, investidores e inovadores para promover essa visão. O Congresso deste ano se concentra em três pilares principais: Mercados Globais, Economias do Futuro e NexGen – representando alavancas essenciais para construir uma economia futura robusta e equilibrada. Ele permitirá, novamente, que tomadores de decisão globais, líderes empresariais e inovadores trabalhem juntos para criar soluções práticas que apoiem as economias do futuro e aumentem nossa prontidão coletiva para enfrentar os desafios globais.”

Sua Excelência Sultão bin Saeed Al Mansoori, Presidente das Câmaras de Dubai, declarou: “O cenário de investimentos global está em uma encruzilhada decisiva. Este momento exige que as comunidades econômicas adotem novas abordagens, construam ambientes de negócios dinâmicos que impulsionem a inovação e abracem os princípios da sustentabilidade abrangente. Ao mesmo tempo, isso exige que reforcemos o diálogo internacional e promovamos uma maior convergência entre os setores público e privado para reconfigurar a economia global e desenvolver ecossistemas de investimento preparados para o futuro.”

“O AIM Congress 2026 desempenhará um papel vital no avanço de parcerias transfronteiriças, na incorporação de uma cultura de investimento sustentável e na preparação dos países para o crescimento. Por meio de nossa parceria com este evento global, buscamos estimular um diálogo construtivo e ampliar o escopo da cooperação econômica com mercados de todo o mundo, em total apoio às metas de desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos.”

Por sua vez, Dawood Al Shezawi, Presidente da AIM Global Foundation, declarou: “A última edição do AIM Congress contou com uma presença sem precedentes, com mais de 15.800 participantes distintos de 181 países, refletindo a crescente confiança internacional na cúpula como uma plataforma confiável para orientar os investimentos globais. No AIM Congress 2026, continuamos a expandir nosso impacto colaborando com os principais organismos e organizações internacionais e fornecendo conteúdo de qualidade que aborda os desafios econômicos e aprimora a preparação das economias para investimentos futuros.”

Os Emirados Árabes Unidos alcançaram um desempenho excepcional no comércio global em 2024, com o comércio exterior total atingindo AED 5,23 trilhões e um superávit comercial superior a AED 492 bilhões, demonstrando sua força econômica e liderança como um hub global de comércio e investimento. O país avançou para a 11ª posição global em exportações de bens e o 13º lugar em exportações de serviços, sendo classificado como o maior exportador de serviços digitais da região. Os Emirados Árabes Unidos exportaram bens no valor de AED 2,22 trilhões e serviços no valor de AED 650 bilhões, dos quais AED 191 bilhões foram serviços digitais, representando 30% do total das exportações de serviços. Os Emirados Árabes Unidos contribuíram com 41% do total de exportações de mercadorias do Oriente Médio e 2% das exportações globais de serviços, reafirmando ainda mais sua posição central no comércio internacional, possibilitada por políticas flexíveis e uma abordagem baseada em abertura, inovação e integração com os mercados globais.

Além disso, os Emirados Árabes Unidos registraram um salto significativo no Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index de 2024, subindo da 18ª posição em 2023 para a 8ª posição global. Essa mudança consolidou o seu status como um dos principais destinos de investimento do mundo. Atualmente, os Emirados Árabes Unidos ocupam o segundo lugar no Emerging Markets Index, atrás apenas da China, refletindo o sucesso de sua estratégia econômica diversificada.

AIM Congress 2026: Pilares Principais

O AIM Congress 2026 está estruturado em torno de três pilares principais:

Mercados Globais

O pilar Mercados Globais do AIM Congress 2026 ressalta o papel dos mercados de capitais e do investimento direto estrangeiro no fortalecimento da resiliência econômica em meio a cenários geopolíticos e tecnológicos em constante evolução. Ele explora a reconfiguração do comércio e da manufatura por meio da localização da cadeia de suprimentos, investimentos digitais e ecossistemas inteligentes. Além disso, ele oferece uma plataforma que reúne formuladores de políticas, investidores e líderes do setor para discutir caminhos para um crescimento inclusivo e traçar um roteiro para os mercados.

Economias do Futuro

O pilar Economias do Futuro se concentra em caminhos para o crescimento em uma era definida pela transformação digital, expansão urbana e inovação financeira. Esse pilar abrange três áreas: cidades, finanças e economia digital. Ao destacar as tecnologias verdes, a infraestrutura digital e os sistemas inteligentes, esse pilar mostra como tais mudanças redefinem a produtividade, melhoram a qualidade de vida e permitem que as sociedades construam economias adaptáveis e voltadas para o futuro.

NextGen

O pilar NexGen no AIM Congress 2026 fortalece o ecossistema de inovação e empreendedorismo por meio do apoio a PMEs, unicórnios e iniciativas impulsionadas por IA. Ele visa criar um ambiente de aceleradoras, redes de capital de risco, hubs e centros de pesquisa, permitindo que inovadores desenvolvam soluções para os desafios globais. Além disso, ele destaca o papel das tecnologias e políticas ágeis na promoção da adoção, expansão em novos mercados e aceleração do crescimento empresarial.

O AIM Congress 2026 destacará setores-chave, como agricultura, energia, infraestrutura, TIC, comércio e educação, além de apresentar conferências e fóruns. A pauta também inclui o AIM Investment Awards, uma exposição internacional, competições de inovação e apresentações de investimentos por países.



Parcerias Estratégicas

O AIM Congress mantém colaboração estreita com um grupo selecionado de organizações internacionais para ampliar seu impacto global e fornecer recomendações práticas para enfrentar desafios e oportunidades de investimento. Os parceiros estratégicos incluem:

United Nations Trade and Development (UNCTAD)

Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (UNWTO)



Organização Mundial da Saúde (OMS)



Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA)



Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI)



Associação Mundial de Agências de Promoção de Investimentos (WAIPA)

Resultados do AIM 2025

O AIM Congress 2025 alcançou sucesso recorde em todos os indicadores, atraindo 15.831 participantes de 181 países, incluindo 207 autoridades governamentais, 9 chefes de Estado e 74 ministros. O congresso contou com 1.385 palestrantes em 431 painéis de discussão e 11 workshops, com cobertura da mídia por 435 representantes internacionais de imprensa.

Um total de 588 expositores apresentou oportunidades de investimento, enquanto 12.341 reuniões de negócios (B2B, G2B e G2G) foram realizadas, além de 14 sessões de mesas-redondas e 34 eventos paralelos locais, regionais e internacionais.

Foram assinados 47 memorandos de entendimento (MoUs), reforçando o papel do AIM como catalisador de parcerias globais e cooperação em investimentos sustentáveis.



Essas conquistas reforçam a posição do AIM Congress como uma plataforma global confiável para moldar políticas de investimento e promover o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável.

