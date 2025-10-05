Governante de Sharjah inaugura Centro de Estudos Árabes em Portugal

Sua Alteza, o xeque Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, inaugurou o Centro de Estudos Árabes da Universidade de Coimbra, em Portugal, na presença de Sua Alteza, a xeica Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidente da Autoridade do Livro de Sharjah (SBA). Sua Alteza também lançou a Biblioteca Digital Joanina, presenteou a biblioteca com o raro manuscrito Barbosa, datado de 1565, e autografou seu livro A Momentous Journey (Uma jornada memorável, em tradução livre), publicado em árabe, inglês e português.

Sua Alteza revelou uma placa comemorativa que assinala a inauguração do centro, antes de conhecer seus serviços, recursos e programas voltados ao ensino da língua árabe.

Em seguida, ele seguiu para a histórica Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, onde lançou a Biblioteca Digital Joanina e proferiu um discurso.

Ele elogiou a universidade, que lhe conferiu um doutorado honorário há sete anos, e destacou a conexão da região do Golfo com a história portuguesa por meio de sua pesquisa sobre o manuscrito de Barbosa, perdido por um século antes de sua descoberta e aquisição por Sua Alteza em 2012.

Elogiando a honestidade de Barbosa ao descrever o que testemunhou no Golfo, ele observou que o manuscrito representa um raro e detalhado testemunho da realidade da região naquela época.

Ao explicar sua decisão de publicar ‘A Momentous Journey’, ele afirmou: “Quando decidi lançar este livro, não buscava apenas provas históricas, mas a verdadeira justiça para o nosso povo e a restauração de sua narrativa, vista por uma testemunha contemporânea — tornando-a uma base sólida para a construção de relações entre as nações.”

Ele também anunciou o lançamento da Biblioteca Digital Joanina, um projeto realizado com o apoio de Sharjah em cooperação com a Universidade de Coimbra, expressando sua esperança de que essa parceria continue a promover o avanço do conhecimento.

Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra, proferiu um discurso em que elogiou a crescente aproximação entre Portugal e Sharjah, destacando o forte compromisso de ambas as partes em construir relações duradouras. Ele afirmou que o desenvolvimento do projeto em colaboração com a SBA é uma evidência clara do valor das parcerias internacionais. A nova coleção digital, intitulada “Coleção Sultan bin Mohammed Al Qasimi”, representa um valioso recurso de pesquisa em diversas áreas.

Durante a cerimônia, Sua Alteza autografou exemplares de ‘A Momentous Journey’, um estudo acadêmico sobre o manuscrito de Barbosa — um dos mais importantes documentos portugueses que registram o início do século XVI. Ele também presenteou a biblioteca com o manuscrito original, datado de 1565, descrevendo-o como uma das versões mais completas que chegaram até nós.

Encerrando a visita, ele percorreu a histórica Biblioteca Joanina, observando manuscritos raros e aprendendo sobre seus departamentos e os esforços de preservação de seu valioso acervo.

