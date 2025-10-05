World Green Economy Summit realiza mesa-redonda ministerial de alto nível

Saeed Mohammed Al Tayer, presidente da the World Green Economy Organization (WGEO), fez o discurso de abertura da mesa-redonda de alto nível organizada pela WGEO durante a 11ª edição do World Green Economy Summit em Dubai.

World Green Economy Summit hosts a high-level ministerial roundtable (Photo: AETOSWire)

Com o tema "entregando a ambição climática até 2030 e além: ação conjunta para a transição verde”, a sessão teve como objetivo impulsionar as metas climáticas e promover o diálogo sobre a integração de políticas, financiamento e inovação ao desenvolvimento sustentável. Estiveram presentes a dra. Amna bint Abdullah Al Dahak, ministra de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos; dr. Ayman Suleiman, ministro do Meio Ambiente da Jordânia; Dorin Junghietu, ministro da Energia da Moldávia; dr. Muaviyath Mohamed, ministro de Estado de Turismo e Meio Ambiente das Maldivas; Abubakar Ben Mahmoud, ministro do Meio Ambiente e responsável pelo Turismo das Comores; James Opiyo Wandayi, MGH, secretário do Gabinete para Energia e Petróleo do Quênia; Iury Valter de Sousa Santos, secretário de Estado do Meio Ambiente de Angola; Hambardzum Matevossian, ministro do Meio Ambiente da Armênia; Roberto Mito Albino, ministro da Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Moçambique; e Abdulla Balalaa, ministro assistente de Relações Exteriores para Energia e Sustentabilidade no Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos.

A sessão também contou com a presença de embaixadores e delegados dos 91 países membros da Aliança Global para a Economia Verde, assim como representantes de organizações internacionais.

Em seu discurso, Al Tayer destacou que a liderança visionária de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, continua a promover um futuro sustentável, justo e inclusivo para todos.

"Nossa missão é transformar promessas em políticas, estratégias em projetos escaláveis e compromissos em impactos mensuráveis. Isso significa enfrentar as questões difíceis: como eliminar barreiras políticas, financeiras e institucionais? Como ter acesso a financiamento privado e criar parcerias público-privadas poderosas alinhadas às Contribuições Nacionalmente Determinadas? E como garantir que a inovação não seja apenas acelerada, mas também inclusiva, beneficiando jovens, mulheres e comunidades vulneráveis? Energia limpa e inovação serão os motores dessa transição. Devemos focar na cooperação e no investimento em tecnologias disruptivas, além de acelerar a implementação de energias renováveis e permitir que o financiamento verde flua para onde mais é necessário, principalmente no Sul Global", afirmou Al Tayer.

