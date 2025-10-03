Firma de pesquisas independente nomeia a Mindbreeze como líder na avaliação de plataformas de pesquisa cognitiva

A Mindbreeze, líder em fornecimento global de soluções de gestão de conhecimentos baseadas em IA, foi reconhecida como líder no The Forrester Wave™: plataformas de pesquisa cognitiva, T4 de 2025 (The Forrester Wave™: Cognitive Search Platforms, Q4 2025).

A Forrester avaliou catorze fornecedores de pesquisa cognitiva com base em suas soluções atuais, estratégia e feedback do cliente. A Mindbreeze recebeu reconhecimento por sua plataforma robusta e segura, experiências positivas dos clientes e a visão de possibilitar que as empresas transformem conhecimento em um ativo sobre o qual elas podem agir em tempo real.

Acesse uma cópia gratuita do relatório no site da Mindbreeze.

Nessa avaliação, a Forrester aponta que a "Mindbreeze é uma ótima opção para as empresas que querem uma plataforma de pesquisa cognitiva que seja tanto altamente segura quanto altamente flexível". O relatório também aponta que "os recursos superiores da Mindbreeze incluem um pipeline robusto para ingestão, compreensão e indexação contextual de dados". Os clientes entrevistados pela Forrester ainda "relatam experiências muito positivas ao trabalhar com a equipe da Mindbreeze ao selecionar e implementar a plataforma".

"Acreditamos que a nomeação como Líder neste Forrester Wave com a maior pontuação na categoria de ofertas atuais reflete nosso engajamento quanto a fornecer soluções de IA seguras para empresas em vários ambientes de implantação de forma a satisfazer os requerimentos dos diferentes casos de uso dos nossos clientes. Igualmente importante foi o fato de ter sido apontado nosso compromisso com ajudar os clientes a se preparar para o futuro da IA com agente ao transformar conhecimento em inteligência acionável", explicou Daniel Fallmann, CEO e fundador da Mindbreeze.

Mais de 2.700 das maiores empresas do mundo estão alavancando a Mindbreeze InSpire como uma solução de pesquisa segura e precisa baseada em IA para gestão proativa de conhecimento.

Acesse "The Forrester Wave™: plataformas de pesquisa cognitiva, T4 de 2025" já.

A avaliação The Forrester Wave™: plataformas de pesquisa cognitiva, T4 de 2025 classifica vendedores nas categorias Líderes, Forte Desempenho e Competidores e avalia os provedores mais significantes no mercado e não representa todo o cenário de fornecedores.

The Forrester Wave™: plataformas de pesquisa cognitiva, T4 de 2025 tem autoria de Rowan Curran e foi publicado em 3 de outubro de 2025.

A Forrester não endossa nenhuma empresa, produto, marca ou serviço incluído nas suas publicações de pesquisa e não aconselha nenhuma pessoa a selecionar os produtos ou serviços de qualquer empresa ou marca com base nas avaliações incluídas em tais publicações. As informações se baseiam nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento naquele momento e estão sujeitos a mudança. Para mais informações, leia sobre a objetividade da Forrester aqui.

Sobre a Mindbreeze

A Mindbreeze é líder global em inteligência empresarial alimentada por IA com sede na Europa e nos Estados Unidos. A Mindbreeze InSpire redefine como as organizações acessam e utilizam as informações. Alimentada por IA avançada, ela transforma dados complexos em insights acionáveis, conectando sem interrupções e analisando informações entre sistemas.

Ao contrário das soluções tradicionais, nossos agentes de IA fornecem insights hiper-relevantes e contextuais para necessidades empresariais únicas, permitindo tomada de decisão mais inteligente e mais rápida. Com recursos de integração incomparáveis, segurança de dados e automação em seu cerne, a Mindbreeze InSpire maximiza o valor do seu ecossistema de informações ao passo em que impulsiona inovação.

Confiada por líderes da indústria e reconhecida pela sua tecnologia de ponta, a Mindbreeze mostra o caminho no que diz respeito a revelar novas dimensões de inteligência empresarial.

Saiba mais em www.mindbreeze.com ou nos siga no LinkedIn e no X @Mindbreeze.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251003871425/pt/

Contato para a mídia:

Mindbreeze

Britney Chandler

+1-312-300-6745

pr@mindbreeze.com