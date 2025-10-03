Puxadores exercem valor agregado a projetos de marcenaria

No universo competitivo da marcenaria de alto padrão, a busca por diferenciais capazes de justificar valor e conquistar clientes migrou para detalhes como puxadores sofisticados. É o que destaca Lucas Luz, diretor de marketing da Angatu Máquinas - empresa que atua no mercado moveleiro -, para quem os puxadores podem ser considerados peças-chave na estratégia de agregação de valor.

Segundo Luz, cada vez mais, acessórios como puxadores de alto padrão vêm ganhando protagonismo nos projetos de marcenaria e design de interiores, deixando de ser apenas um componente funcional para se tornarem elementos de estilo e identidade.

“Assim como a iluminação ou os revestimentos, eles [puxadores] ajudam a contar a história do ambiente. Com a popularização dos móveis planejados, os consumidores passaram a valorizar não só o projeto arquitetônico, mas também os detalhes de acabamento que reforçam sofisticação e personalidade”, afirma.

Aliás, após duas altas mensais consecutivas, a produção brasileira de móveis e colchões manteve um volume de produção superior aos níveis registrados entre janeiro e abril deste ano, como apontam indicativos compartilhados pela ABIMÓVEL (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário).

De acordo com o balanço, o segmento encerrou o primeiro semestre em posição acima do que foi observado no mesmo período de 2024, com um acúmulo de expansão de +2,6% em volume produzido entre janeiro e junho. Em doze meses, o avanço foi de +7,9%.

Na visão do especialista, os detalhes impactam diretamente a percepção de valor dos móveis para o consumidor, que enxerga os puxadores como o “toque final” do móvel. “Mesmo que não perceba tecnicamente, ele associa um puxador de alto padrão a um nível superior de qualidade. Isso se traduz em maior disposição a pagar por projetos mais caros, já que pequenos detalhes reforçam a ideia de exclusividade”.

Em muitos casos, prossegue, a diferença de um ambiente comum para um sofisticado está em detalhes como ferragens, acabamentos e acessórios.

Quando questionado a respeito dos materiais, acabamentos e estilos que têm se destacado no segmento de puxadores e acessórios premium, Luz revela que, nos últimos anos, três tendências ganharam destaque:

Acabamentos metálicos: dourado fosco, preto escovado e cobre ganharam espaço no design contemporâneo;

Minimalismo: puxadores embutidos ou do tipo cava, que integram funcionalidade e estética clean;

Estilo industrial e retrô: peças robustas, em ferro ou com acabamento envelhecido, trazendo charme e identidade.

“Além disso, os materiais de alta durabilidade - alumínio, zamac e aço inox - são cada vez mais valorizados pela longevidade e resistência”, explica.

Curadoria inteligente para se diferenciar no mercado

Luz destaca que, hoje em dia, marceneiros e designers podem usar esses elementos para se diferenciar no mercado. “O segredo está na curadoria inteligente: combinar puxadores adequados ao perfil do cliente e ao estilo do projeto. O marceneiro que apresenta opções de alto padrão mostra conhecimento e atenção aos detalhes, construindo uma percepção de profissionalismo”.

Para o cliente, isso reforça confiança e diferenciação, conforme explica Luz. “Além disso, a oferta de acessórios premium permite ao profissional ampliar seu ticket médio, sem necessariamente aumentar custos fixos de produção”, completa.

Acessórios seguem tendência de personalização e curadoria mais apurada

De acordo com o diretor de marketing da Angatu Máquinas, é possível identificar uma tendência de personalização e curadoria mais apurada na escolha desses acessórios. Isso porque o consumidor atual deseja ambientes que reflitam sua identidade. Isso se reflete na busca por acessórios exclusivos ou personalizados”.

Segundo o especialista, muitos clientes pedem cores, tamanhos e estilos específicos, o que leva designers a montarem catálogos curados de puxadores que se conectam ao conceito do projeto. “Essa tendência reforça o papel dos acessórios como protagonistas no design de interiores”, afirma.

Angatu Máquinas busca apoiar a sofisticação de projetos

Na visão de Luz, a atuação da Angatu Máquinas contribui para elevar o padrão dos projetos e apoiar profissionais na entrega de móveis com maior valor agregado. “Ao ampliar seu portfólio para incluir puxadores e acessórios de alto padrão, a Angatu Máquinas democratiza o acesso a itens que antes estavam restritos a grandes centros”.

Para o diretor de marketing da Angatu Máquinas, isso permite que marceneiros de diferentes regiões do país incorporem a sofisticação em seus projetos. “Mais do que oferecer produtos, a empresa apoia profissionais ao trazer soluções alinhadas às tendências do mercado, ajudando-os a entregar móveis de maior qualidade e valor percebido”, afirma.

Tendência aponta para a valorização dos detalhes como símbolos de qualidade

Luz ressalta que o movimento em torno dos puxadores mostra uma mudança maior no setor: a valorização dos detalhes como símbolos de qualidade. Para ele, em um mercado cada vez mais competitivo, são esses elementos que diferenciam o comum do extraordinário.

“Para marcenarias e designers, estar atento a essa tendência significa não apenas acompanhar o mercado, mas também antecipar expectativas dos consumidores e transformar pequenos acessórios em grandes oportunidades de negócio”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.angatumaquinas.com.br/puxadores