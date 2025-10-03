Esmark nomeia Jack Biegalski como diretor-executivo do Esmark Steel Group e Alvarez para chefiar a Esmark International

O Esmark Steel Group, uma subsidiária integral da Esmark, Inc., anunciou hoje que Jack Biegalski foi escolhido para ser o seu diretor-executivo, com efeito a partir de 1º de outubro. Biegalski assume o lugar de Roberto Alvarez, que foi promovido ao cargo de CEO da Esmark Internacional.

Esmark Steel Group announced the appointment of Jack Biegalski as Chief Executive Officer.

Biegalski se reportará ao fundador e presidente da Esmark Inc., James P. Bouchard, e integrará a equipe de liderança executiva. Alvarez, Dave Luptak, CEO da Ohio Coatings Company-Tin Operations, e Randy Stanton, presidente em exercício e CFO da Esmark Inc., também se reportarão a Bouchard.

Biegalski traz quase quatro décadas de experiência na indústria siderúrgica para o Esmark Steel Group. Mais recentemente, atuou como presidente e diretor de operações da American Heavy Plates. Também atuou como diretor de vendas da ArcelorMittal USA e presidiu o Conselho de Chapas e Perfis do Metals Service Center Institute. Biegalski também atuou no Conselho Executivo dos Escoteiros da América por 21 anos. Ele possui graduação em direito pela Universidade Washington em St. Louis e um MBA pela Universidade de Notre Dame.

“Estamos muito entusiasmados com a chegada de Jackàfamília Esmark para liderar nosso grupo siderúrgico”, afirmou Bouchard. “Ele traz uma ampla experiência no setor siderúrgico e de produção para a equipe, e estou certo de que isso terá um impacto imediato em nossa empresa, nossos clientes e nossos parceiros.”

“Sou muito grato a Roberto pela liderança bem-sucedida do Esmark Steel Group ao longo de tantos anos. Investir todo o seu tempo em nossos negócios internacionais e em nosso crescimento em novos mercados é o papel ideal para ele agora”, prosseguiu Bouchard.

Como CEO da Esmark International, Alvarez dedicará seu tempo aos mercados internacionais, incluindo a subsidiária mexicana da Esmark e joint ventures na América Latina, Eslováquia, Japão e Coreia do Sul.

O Esmark Steel Group atua como um centro de serviços, processador e distribuidor de destaque em produtos de aço laminado plano de alto valor agregado, oferecendo produtos, serviços e inovações para auxiliar os clientes a atender seus rigorosos padrões e manter uma vantagem competitiva em seus setores. Desde a sua fundação em 2003, o Esmark Steel Group estabeleceu uma reputação admirável de excelência no atendimento aos requisitos de processamento e distribuição de metais para inúmeros fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e empresas atuantes nos segmentos de manufatura, construção civil, produtos de consumo, eletrodomésticos, contêineres e armazenamento/estoque. Como um dos maiores processadores e distribuidores de aço laminado plano do país, o Esmark Steel Group conserva um estoque no modelo "Just-In-Time" em uma gama completa de qualidades de produtos. Todas as suas instalações possuem certificação ISO 9001:2008.

Sobre o Esmark Steel Group

O Esmark Steel Group, uma subsidiária integral da Esmark, Inc., é um dos principais processadores e distribuidores de aço laminado plano de valor agregado dos Estados Unidos e sua afiliada é o terceiro maior produtor de aço laminado de flandres dos EUA. O grupo oferece produtos, serviços e inovações para ajudar seus clientes a obter e manter a vantagem competitiva. www.esmarksteelgroup.com

Sobre a Esmark, Inc.

A Esmark, Inc. é uma empresa familiar diversificada e de propriedade privada com um portfólio de empresas industriais com fortes raízes na indústria siderúrgica. Ao longo dos anos, a Esmark diversificou seus interesses e operações em uma série de empresas envolvidas nos setores industriais e de commodities. A Esmark (uma antiga empresa de capital aberto na NASDAQ: ESMK) concentra seu foco em vários setores importantes, incluindo serviços siderúrgicos, exploração de petróleo e gás, aviação, imobiliário, serviços profissionais, tecnologia e desenvolvimento esportivo juvenil. A empresa também é uma cidadã corporativa ativa nas comunidades que atende, tendo comprometido mais de US$ 10 milhões em apoio filantrópico a uma série de programas humanitários, educacionais, de bem-estar familiar e de esportes juvenis na Pensilvânia, Illinois e internacionalmente. www.esmark.com

Contato com a mídia:

Katie Regan

Diretora de Comunicações

Esmark, Inc.

Katie.regan@esmark.com