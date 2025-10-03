Assine
Mundo Corporativo

Esmark nomeia Jack Biegalski como diretor-executivo do Esmark Steel Group e Alvarez para chefiar a Esmark International

03/10/2025 15:06

O Esmark Steel Group, uma subsidiária integral da Esmark, Inc., anunciou hoje que Jack Biegalski foi escolhido para ser o seu diretor-executivo, com efeito a partir de 1º de outubro. Biegalski assume o lugar de Roberto Alvarez, que foi promovido ao cargo de CEO da Esmark Internacional.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251003065142/pt/

Esmark Steel Group announced the appointment of Jack Biegalski as Chief Executive Officer.

Biegalski se reportará ao fundador e presidente da Esmark Inc., James P. Bouchard, e integrará a equipe de liderança executiva. Alvarez, Dave Luptak, CEO da Ohio Coatings Company-Tin Operations, e Randy Stanton, presidente em exercício e CFO da Esmark Inc., também se reportarão a Bouchard.

Biegalski traz quase quatro décadas de experiência na indústria siderúrgica para o Esmark Steel Group. Mais recentemente, atuou como presidente e diretor de operações da American Heavy Plates. Também atuou como diretor de vendas da ArcelorMittal USA e presidiu o Conselho de Chapas e Perfis do Metals Service Center Institute. Biegalski também atuou no Conselho Executivo dos Escoteiros da América por 21 anos. Ele possui graduação em direito pela Universidade Washington em St. Louis e um MBA pela Universidade de Notre Dame.

“Estamos muito entusiasmados com a chegada de Jackàfamília Esmark para liderar nosso grupo siderúrgico”, afirmou Bouchard. “Ele traz uma ampla experiência no setor siderúrgico e de produção para a equipe, e estou certo de que isso terá um impacto imediato em nossa empresa, nossos clientes e nossos parceiros.”

“Sou muito grato a Roberto pela liderança bem-sucedida do Esmark Steel Group ao longo de tantos anos. Investir todo o seu tempo em nossos negócios internacionais e em nosso crescimento em novos mercados é o papel ideal para ele agora”, prosseguiu Bouchard.

Como CEO da Esmark International, Alvarez dedicará seu tempo aos mercados internacionais, incluindo a subsidiária mexicana da Esmark e joint ventures na América Latina, Eslováquia, Japão e Coreia do Sul.

O Esmark Steel Group atua como um centro de serviços, processador e distribuidor de destaque em produtos de aço laminado plano de alto valor agregado, oferecendo produtos, serviços e inovações para auxiliar os clientes a atender seus rigorosos padrões e manter uma vantagem competitiva em seus setores. Desde a sua fundação em 2003, o Esmark Steel Group estabeleceu uma reputação admirável de excelência no atendimento aos requisitos de processamento e distribuição de metais para inúmeros fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e empresas atuantes nos segmentos de manufatura, construção civil, produtos de consumo, eletrodomésticos, contêineres e armazenamento/estoque. Como um dos maiores processadores e distribuidores de aço laminado plano do país, o Esmark Steel Group conserva um estoque no modelo "Just-In-Time" em uma gama completa de qualidades de produtos. Todas as suas instalações possuem certificação ISO 9001:2008.

###

Sobre o Esmark Steel Group

O Esmark Steel Group, uma subsidiária integral da Esmark, Inc., é um dos principais processadores e distribuidores de aço laminado plano de valor agregado dos Estados Unidos e sua afiliada é o terceiro maior produtor de aço laminado de flandres dos EUA. O grupo oferece produtos, serviços e inovações para ajudar seus clientes a obter e manter a vantagem competitiva. www.esmarksteelgroup.com

Sobre a Esmark, Inc.

A Esmark, Inc. é uma empresa familiar diversificada e de propriedade privada com um portfólio de empresas industriais com fortes raízes na indústria siderúrgica. Ao longo dos anos, a Esmark diversificou seus interesses e operações em uma série de empresas envolvidas nos setores industriais e de commodities. A Esmark (uma antiga empresa de capital aberto na NASDAQ: ESMK) concentra seu foco em vários setores importantes, incluindo serviços siderúrgicos, exploração de petróleo e gás, aviação, imobiliário, serviços profissionais, tecnologia e desenvolvimento esportivo juvenil. A empresa também é uma cidadã corporativa ativa nas comunidades que atende, tendo comprometido mais de US$ 10 milhões em apoio filantrópico a uma série de programas humanitários, educacionais, de bem-estar familiar e de esportes juvenis na Pensilvânia, Illinois e internacionalmente. www.esmark.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato com a mídia:

Katie Regan

Diretora de Comunicações

Esmark, Inc.

Katie.regan@esmark.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Clique aqui para finalizar a ativação.
