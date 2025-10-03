Olinda sedia 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica

A Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) e a Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência (Abramurgem) promovem o 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica (CBCM) e o 8º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência, entre os dias 8 e 11 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda (PE). A expectativa é de mais de 5 mil participantes, entre profissionais e estudantes.

Com realização da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, os congressos são os principais eventos técnico-científicos organizados pela SBCM e Abramurgem, resultando no fórum nacional para o encontro de diversos profissionais que atuam na área da Clínica Médica, tanto os dedicados ao ensino e à pesquisa universitária quanto os que exercem atividades profissionais na área.

A Clínica Médica é uma especialidade que opera em diversos cenários de assistência, enfrentando diferentes graus de complexidade, especialmente no tratamento de pacientes internados com múltiplas patologias, em que os clínicos demonstram habilidade e precisão. Durante o evento, serão abordados temas de interesse para acadêmicos e médicos que atuam na Clínica Médica, bem como na Medicina de Urgência e Emergência, por meio de apresentações interativas e diversificadas.

“O corpo docente do Congresso é altamente qualificado. São médicos que exercem a medicina; isso é muito importante para transmitir conhecimento de forma objetiva e com vivência em cada situação. Certamente, ficaremos muito mais fortes a cada evento que acontece”, afirma o presidente da SBCM, Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes.

O evento cresceu muito ao longo dos anos, passando de 800 participantes na 1ª edição, realizada em Belém (PA) em 1991, a cerca de 5 mil acadêmicos, médicos e palestrantes na última edição, em 2023, em Balneário Camboriú (SC). Para o presidente da SBCM, realizar o congresso em mais uma região enriquece as discussões. É uma oportunidade para integrar experiências de diferentes localidades, fortalecendo ainda mais a especialidade.

“É uma grande oportunidade de reciclar e aprender o que há de mais novo na Clínica Médica. Todos os clínicos poderão se beneficiar muito do evento e a população será mais bem atendida, uma vez que o nosso objetivo é realmente o doente”, afirma Dr. Lopes.

As inscrições podem ser feitas aqui. Para grupos a partir de cinco congressistas, há desconto de 10%. Para grupos a partir de dez congressistas, o desconto é de 15%. Para grupos a partir de 20 congressistas, o desconto será de 20%.

“Teremos atualização de assuntos de todas as áreas de conhecimento da medicina clínica, incluindo as novas tecnologias, como inteligência artificial. Também vamos debater o papel do clínico dentro do hospital em cenários de enfermaria, urgência e emergência e UTI”, disse o presidente do Congresso, Dr. Marcus Villander.

Prova de Título

No dia 8 de outubro, será realizada a segunda etapa da Prova de Título de Especialista em Clínica Médica, no Centro de Convenções de Pernambuco. O Título de Especialista em Clínica Médica é concedido pela SBCM em parceria com a Associação Médica Brasileira (AMB). As provas são prestadas por médicos inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) em pleno direito do exercício da profissão. A titulação é importante na hora da escolha do médico pelo paciente.

“Cada vez se torna mais necessário o médico ter o resguardo de possuir o título de especialista na clínica médica e outras especialidades. O documento identifica o profissional médico com formação acadêmico-científica adequada e apto a exercer a especialidade com ética, responsabilidade e competência”, explica o presidente da SBCM.

O médico recebe o título após uma rigorosa prova das Sociedades de Especialidades Médicas. O documento atesta a qualificação do médico e garante mais segurança ao paciente na hora do atendimento. É importante a população saber a diferença que um profissional especializado faz na assistência à saúde.

No Brasil, entre as 55 especialidades regulamentadas, sete concentram 50,6% do total de médicos especialistas. Clínica Médica lidera com 59.038 profissionais (12,4%), seguida por Pediatria, com 47.787 especialistas (10%), e Cirurgia Geral (37.208 médicos, 7,8%). Os dados são da Demografia Médica no Brasil 2025.

Serviço

18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e 8º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência

Data: 8 a 11 de outubro de 2025

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco – Recife/Olinda (PE)

Informações: https://clinicamedica2025.com.br/