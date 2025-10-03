Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Fábrica da Gilbarco Veeder-Root no Brasil passa a operar apenas com energia renovável

A fábrica da Gilbarco Veeder-Root Brasil, localizada em Barueri (SP), passou a operar integralmente com energia proveniente de fontes renováveis. A medida integra o programa global da controladora Vontier para redução das emissões de gases de efeito estufa.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
03/10/2025 14:30

compartilhe

SIGA
x
Fábrica da Gilbarco Veeder-Root no Brasil passa a operar apenas com energia renovável
Fábrica da Gilbarco Veeder-Root no Brasil passa a operar apenas com energia renovável crédito: DINO

Elevada à categoria de planta global em 2023, a unidade brasileira da Gilbarco passou a concentrar a produção e exportação de equipamentos para o setor de mobilidade na América Latina. A transição energética está inserida nesse processo. 

De acordo com a empresa, a eletricidade consumida agora é contratada no Ambiente de Contratação Livre (ACL) e tem origem em fontes como geração eólica, hidrelétrica, solar e biomassa.

O processo foi conduzido com suporte da Witzler | Ultragaz, consultoria especializada na gestão de consumidores no mercado livre de energia. A comprovação do uso exclusivo de fontes renováveis seguiu critérios da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e é reconhecida por plataformas internacionais de reporte, como GHG Protocol, CDP e GRI.

A estimativa é de que a mudança reduza em 16,8 toneladas as emissões anuais de CO? associadas ao consumo de energia elétrica da planta.

Bruno Rosas, presidente da Gilbarco Veeder-Root para a América Latina, afirmou que a mudança no fornecimento de energia representa um passo relevante no programa de sustentabilidade da companhia.



Website: https://www.gilbarco.com/br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay