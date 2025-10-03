Igrejas centenárias de Ilhéus unem fé, história e turismo cultural

Ilhéus, conhecida por suas paisagens litorâneas e pelo legado literário de Jorge Amado, guarda também um patrimônio que atravessa séculos: suas igrejas centenárias. Símbolos de fé e identidade, os templos se transformaram em pontos de interesse cultural e histórico, capazes de revelar capítulos importantes da formação do Brasil.

A Catedral de São Sebastião de Ilhéus, inaugurada em 1967 em estilo neoclássico, é um dos marcos mais imponentes do centro histórico. Localizada em frente ao tradicional Bar Vesúvio, apresentando vitrais coloridos e estrutura arquitetônica ampla.

Ainda mais antiga, a Igreja Matriz de São Jorge dos Ilhéus, erguida em 1556 pelos primeiros colonizadores portugueses, é considerada uma das mais antigas do Brasil. Tombada como patrimônio histórico, guarda relíquias religiosas e mantém até hoje um ambiente de devoção que remete às origens da cidade.

No distrito de Olivença, a Igreja de Nossa Senhora das Vitórias revela a influência dos jesuítas e a conexão com a cultura indígena local. Além de seu valor arquitetônico, o templo está inserido em uma região marcada por tradições e pela presença das comunidades originárias.

Segundo Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios Turismo, esses espaços são parte essencial da memória local: “Muitas vezes o visitante chega interessado nas praias ou no cacau, mas acaba descobrindo nas igrejas outra forma de compreender a história da cidade. São lugares que preservam não só a fé, mas também a identidade cultural de Ilhéus”.

As igrejas centenárias de Ilhéus reúnem elementos de tradição religiosa, arte e patrimônio arquitetônico, compondo parte importante do acervo histórico da cidade.

