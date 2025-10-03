Assine
Mundo Corporativo

Metade dos adultos pode ter sobrepeso, aponta estudo

Um relatório recente da Federação Mundial de Obesidade acende um alerta para a saúde pública global, estimando que uma em cada cinco mulheres e um em cada sete homens viverá com obesidade nos próximos anos. O cenário reforça a importância de um acompanhamento profissional qualificado.

03/10/2025 12:22

O aumento dos índices de sobrepeso e obesidade representa um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI. De acordo com o Atlas da Obesidade Mundial de 2022, divulgado pela Federação Mundial de Obesidade, a projeção é que, até 2030, metade da população adulta mundial esteja acima do peso. O documento estima que cerca de um bilhão de pessoas viverão com obesidade, e o número de crianças obesas pode mais que dobrar no período.

O impacto vai além da saúde individual, afetando a economia global. O relatório aponta que o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para uma série de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2, complicações cardiovasculares e certos tipos de câncer, o que eleva a pressão sobre os sistemas de saúde e a produtividade.

O debate público sobre o tema tem ganhado força com a visibilidade de jornadas de transformação nas redes sociais. O caso da cantora e embaixadora da Ph.D Sports, Jojo Todynho, por exemplo, gera ampla repercussão ao documentar a rotina de treinos e mudanças de hábito. Essa exposição ajuda a popularizar a ideia de que não existe um “corpo certo”, mas sim um “corpo cuidado”, incentivando a busca por um estilo de vida mais ativo.

No entanto, a superexposição do tema também traz desafios. Abordagens midiáticas simplistas, como as vistas em reality shows sobre perda de peso, podem reforçar estigmas e desconsiderar a complexidade da obesidade. Muitas pessoas que buscam uma mudança enfrentam não apenas desafios físicos, mas também barreiras psicológicas e o preconceito, o que torna o suporte qualificado ainda mais essencial.

“A transformação de hábitos é um processo que exige disciplina e conhecimento técnico. Por isso, a consistência nos treinos e o acompanhamento de educadores físicos qualificados, inseridos em uma equipe multidisciplinar, são diferenciais para quem busca resultados seguros e sustentáveis. A luta contra o avanço da obesidade exige informação de qualidade e acesso a serviços profissionais”, afirma Viktor Rossa, CEO da Ph.D Sports, rede de academias.



Website: https://academiaphdsports.com.br/

