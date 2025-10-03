Tecnologias digitais na Fenabrave movem o setor automotivo

A Baitz, empresa brasileira de tecnologia em nuvem listada entre as dez mais importantes da América Latina pela publicação especializada CioReview, celebra sua participação no 33º Congresso e ExpoFenabrave. O evento, realizado nos dias 27 e 28 de agosto, no São Paulo Expo, foi uma plataforma estratégica para a empresa reforçar seu compromisso em oferecer soluções de ponta para o setor automotivo.

A presença da Baitz na feira foi marcada por um estande interativo e dinâmico, que atraiu a atenção de centenas de profissionais e gestores de concessionárias. Com totens interativos, a equipe demonstrou em tempo real a solução de inteligência de mercado, Baitz Auto Analytics totalmente voltada ao setor automotivo. A solução dispõe de Inteligência Artificial (IA) que transforma dados complexos em relatórios, indicadores e dashboards capazes de proporcionar insights de negócios práticos e acessíveis. O BI da Baitz com IA pode ser acessado pelo assistente de voz por Alexa, pela própria aplicação e também por WhatsApp, com responsividade, permite acesso por computador e dispositivos móveis mediante senha e controle de acesso sensível aos dados.

“Nossa presença na Fenabrave reforça o compromisso da Baitz em oferecer tecnologia de ponta para auxiliar as concessionárias a alcançarem novos patamares em resultados financeiros, produtividade e segurança”, afirma Clodoaldo Baitz, CEO da Baitz. “Tecnologias que asseguram a continuidade dos negócios. Dados e IA que inspiram decisões. Estamos antecipando o futuro dos nossos clientes.”

Parcerias

Um dos destaques da participação da Baitz foi a colaboração com parceiros globais como Microsoft, Ingram Micro e SonicWall. Essas alianças possibilitaram a demonstração de um ecossistema completo de tecnologia, que engloba soluções em nuvem, cibersegurança e inteligência de dados.

A palestra “Inteligência em Ação: Como o Microsoft Copilot está redefinindo a tomada de decisão nas empresas”, ministrada pelo Business Development Manager da Microsoft Cloud Ingram Micro Brasil, Roberval Silva, na Arena 2, no dia 27 de agosto, lotou o auditório, evidenciando o interesse do mercado por inovações que combinam tecnologia e estratégia de negócios.

“A feira foi uma oportunidade para nos conectarmos com líderes do setor e mostrar, na prática, como nossas soluções reconhecidas podem revolucionar a gestão de concessionárias”, conclui Clodoaldo Baitz.