Livros de colorir unem psicologia e ludicidade infantil

A Editora Garden, empresa do Grupo Ser Psicólogo, criado para expandir o impacto da psicoeducação através de materiais gráficos e digitais, acaba de lançar um box de livros de colorir com abordagem psicoeducativa. O material, voltado para crianças a partir dos três anos e para profissionais da psicologia e da educação, busca promover o desenvolvimento emocional, comportamental e relacional por meio de recursos visuais, linguagem acessível e fundamentação psicológica.



Enquanto a Ser Psicólogo é uma das referências nacionais em cursos e formações para psicólogos em todo o Brasil, a Editora Garden nasceu com a missão de transformar esse conhecimento em recursos práticos, acessíveis e inspiradores para diferentes públicos.



O lançamento ocorre em um contexto de atenção crescente à saúde mental infantil. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde e compartilhados pela Agência Brasil, 24% das crianças brasileiras com menos de cinco anos não têm acesso a livros infantis ou de figuras em casa. Além disso, 33% passam mais de duas horas por dia em frente a telas de TV, tablets ou smartphones.



O material desenvolvido pela Editora, propõe um caminho interativo e educativo ao estimular o vínculo familiar e o diálogo sobre emoções desde a primeira infância. De acordo com Edisiane Sousa, diretora da Editora Garden, a motivação por trás da criação do box foi tornar a psicoeducação mais acessível e sensível para todos.



“Percebemos que muitas vezes os recursos para trabalhar emoções chegam de forma técnica ou distante da realidade infantil. O box foi pensado para aproximar esse conhecimento, transformando-o em uma experiência prática, interativa e sensível”, afirma. O público-alvo inclui crianças pequenas, seus pais e responsáveis, além de psicólogos e educadores que buscam ferramentas criativas para apoiar o amadurecimento emocional.



Cada livro aborda temas centrais do desenvolvimento infantil, como reconhecimento e expressão das emoções, habilidades sociais, comunicação e coragem para lidar com os próprios sentimentos. O conteúdo também é apresentado em linguagem simples, com histórias curtas e ilustrações simbólicas. “Isso permite que a criança compreenda e se identifique, enquanto os adultos encontram pontos de partida para conversas significativas em casa ou em sessões clínicas”, explica Guilherme Pontes, diretor da Ser Psicólogo.



Na visão da diretora, o ato de colorir, além de ser uma atividade prazerosa, é utilizado como ferramenta para promover escuta e expressão emocional. “Quando a criança colore, ela se concentra, relaxa e, muitas vezes, compartilha o que sente de forma espontânea. Essa prática se transforma em um canal para que pais e profissionais iniciem diálogos sobre emoções, promovendo autoconhecimento e auxiliando a regulação de sentimentos de forma natural”, complementa Sousa.



Os livros podem ser utilizados em diversos contextos. No ambiente doméstico, funcionam como atividades de vínculo entre pais e filhos. Em consultórios, são recursos terapêuticos para psicólogos. Nas escolas, podem integrar ações de educação socioemocional e, em espaços de recreação, oferecem uma proposta que une aprendizado e diversão. “Nosso objetivo é que o material seja versátil e aplicável em diferentes cenários, sempre com foco no acolhimento e no desenvolvimento emocional”, reforça Pontes.



A Editora Garden tem investido na criação de soluções gráficas e digitais que apoiam tanto o trabalho clínico quanto a formação de psicólogos. No box recém-lançado, esse cuidado aparece no design gráfico, pensado para estimular a curiosidade e o engajamento das crianças, e na proposta de integração com ambientes digitais. “Buscamos unir conteúdo científico a experiências interativas, oferecendo ferramentas com aplicabilidade prática e relevância para o dia a dia dos profissionais”, destaca Sousa.



O projeto faz parte do universo de Luno, personagem central dos livros, e já há previsão de novos lançamentos. A editora trabalha em obras que dialogam com diferentes fases do desenvolvimento infantil e com a saúde mental familiar. “Queremos expandir esse projeto para outros formatos, sempre com foco na interação, no acolhimento e no aprendizado emocional”, antecipa Pontes.



Mais do que uma coleção de livros de colorir, Sousa ressalta que o box representa uma proposta de aproximação entre adultos e crianças. “Queremos que as famílias encontrem nesse material uma forma de se aproximar dos pequenos, entendendo suas emoções e fortalecendo laços. Acreditamos que quando uma criança aprende a falar sobre o que sente, ela constrói bases mais sólidas para crescer com saúde emocional”, conclui a diretora.



