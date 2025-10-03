VPS e Games: EnxadaHost investe em novo caminho de mercado

A EnxadaHost acaba de entrar para o mercado de VPS (Servidor Privado Virtual) especializado em jogos. A empresa foi fundada em 2019, com sua atuação no mercado de Host para Minecraft a fim de estabelecer um padrão de qualidade e segurança de dados. A marca atua no cenário de Minecraft, apoiando criadores do jogo com recursos e suporte para produção de conteúdo, fortalecendo e investindo na própria comunidade.

Em 2020, a EnxadaHost avançou expandindo seu cenário de atuação com Hosts especializadas em VRising e, mais tarde, Palword. Arnaud Lanna, CEO do EnxadaHost, destaca que hoje não existe um player no mercado brasileiro, focado em jogos, com a infraestrutura que a marca tem para ofertar, o que está entre os principais motivos pelos quais a EnxadaHost decidiu entrar para o mercado de VPS especializado em jogos.

“Com toda infraestrutura que construímos para hospedagem de Minecraft e para nosso provedor de internet, nosso foco é oferecer preço atrativo e uma infraestrutura de última geração”, afirma.

Para Lanna, as principais tendências no mercado nacional de games justificaram essa expansão: “Com o crescimento do setor de jogos ano após ano, a tendência que observamos é uma demanda cada vez maior de serviço qualificado. Existe uma grande carência no mercado por um serviço que consiga oferecer solidez, garantias contratuais como SLAs para atendimento/disponibilidade e tecnologias de ponta”.

Na visão de Lanna, esse cenário é similar ao que foi observado anos atrás, quando a empresa investiu no mercado de Minecraft, e que fez com que a EnxadaHost se tornasse uma das líderes no setor.

Mercado cresce no Brasil

Para Vinicius Bonet, community manager da EnxadaHost, o mercado de jogos tem se expandido cada dia mais no Brasil, com milhões de usuários procurando por atendimento especializado em servidores para jogos. “A expansão permite que a EnxadaHost, que já possui uma estrutura especializada em jogos, possa suprir um novo público que cresce em demanda exponencialmente”.

Ele destaca que jogos como Grand Theft Auto V: FiveM, Tibia, Red Dead Redemption 2: RedM e Ragnarok trabalham com um grande volume de jogadores, porém as opções de servidores são limitadas, atrasando o desenvolvimento e acesso destas comunidades à hospedagem.

“Hoje, existe uma grande parte da oferta no mercado que é feita de forma irregular, por empresas sem a devida estrutura legal e fiscal, gerando desconfiança e criando uma imagem geral de amadorismo para o mercado nacional”, explica.

Bonet revela que a marca pretende usar todo o conhecimento e estrutura edificados nestes anos de serviços voltados para Minecraft para atender esta nova demanda emergente.

“Conhecemos bem o mundo de jogos e as necessidades para atender os jogadores, um público sempre conectado, que preza pela estabilidade dos servidores e a qualidade da conexão”, afirma.

Atualmente, a EnxadaHost atende centenas de parceiros, alguns com milhões de seguidores, que dependem diariamente do serviço da marca para seu trabalho.

Ataques de DDoS ameaçam a indústria de jogos

Lucas Freitas, engenheiro de redes da EnxadaHost, observa que a indústria de jogos foi a quinta mais afetada por ataques DDoS no primeiro trimestre de 2025, como apontam dados recentes divulgados pela Cloudflare, compartilhados pelo portal Canaltech.

Segundo o relatório trimestral de ameaças DDoS, a empresa mitigou 20,5 milhões de ataques apenas nos três primeiros meses de 2025, um crescimento de 358% em relação a igual período de 2024 e de 198% em comparação ao último trimestre de 2024. “Os ataques DDoS são uma realidade conhecida pela EnxadaHost, que investe há anos em soluções e tecnologia para mitigação deste tipo de ataque”, afirma Freitas.

O engenheiro de redes observa que todas as tendências apontam que não existe sinal de redução. “Cada dia mais os atacantes investem grandes recursos financeiros e de engenharia para criar novos vetores e aumentar a capacidade dos ataques”, pontua. “É importante acompanhar as tendências para ter certeza de que a infraestrutura da empresa está preparada para os piores cenários”, frisa.

Para ele, é importante ressaltar que não existe solução “bala de prata” para DDoS, e que é necessário fazer um trabalho constante por toda a infraestrutura da empresa para aprimorar a resiliência e capacidade. “Isso vai desde a escolha de fornecedores de trânsito com grande capacidade de scrubbing, investimento em equipamentos de última geração e uma abordagem em camadas”.

Ele ressalta que, hoje, a solução desenvolvida pela EnxadaHost é capaz de mitigar qualquer tipo de ataque. “A maioria dos ataques é barrado fora da nossa infraestrutura, mas nos casos em que chega até nós, temos um scrubbing center em São Paulo (SP), com capacidade de mitigação de centenas de Gbit”, explica Freitas.

Perspectivas para o futuro

Segundo Arnaud Lanna, CEO da EnxadaHost, o mercado brasileiro pode esperar por uma série de inovações para garantir uma experiência gamer ainda mais estável e segura.

“Podem esperar um pouco do que faz parte do DNA da ENX em nossos outros serviços, seja hospedagem de Minecraft ou nosso serviço de internet residencial: atendimento efetivo, preços competitivos, garantias contratuais de disponibilidade, proteção DDoS ilimitada e, principalmente, transparência e solidez”.

Além disso, prossegue Lanna, a EnxadaHost espera trazer diversas novidades específicas desse mercado, especialmente escutando o público. “Isso reflete nossa intenção de sempre democratizar o acesso aos produtos que ofertamos, seja através de preço ou facilidades de uso”.

Lanna ressalta que a segurança da informação não pode ficar de lado, e pensando nisso, recentemente a EnxadaHost lançou o Trust Center, que reúne diversas informações em relação aos seus controles de segurança. “Estamos também no processo para obter a certificação ISO 27001”, revela.

Para mais informações, basta acessar: http://enxadahost.com