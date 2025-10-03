Prática da yoga beneficia corpo, mente e qualidade do sono

O yoga, que une postura, respiração e meditação, tem ganhado cada vez mais adeptos. Segundo reportagem da Band, o interesse por yoga no Brasil atingiu, em 2025, um dos seus maiores picos dos últimos cinco anos. A atividade tem sido amplamente reconhecida pelos seus benefícios tanto para a saúde física quanto mental. Ela combate a inflamação muscular, melhora o condicionamento e alivia sintomas de doenças mentais, trazendo mais flexibilidade e equilíbrio ao cotidiano.



Algumas pesquisas demonstram que o yoga também pode modificar a estrutura cerebral, aumentando a massa cinzenta — fundamental para funções como linguagem, memória, aprendizado e tomada de decisões. A prática ainda tem potencial para mitigar declínios neurodegenerativos relacionados à idade, promovendo um envelhecimento saudável.

Segundo Juliana Romera, professora de yoga da Bio Ritmo, rede de academias premium do Grupo Smart Fit, a procura pelo exercício originário da Índia tem aumentado. “O yoga está em mais destaque do que há alguns anos. Acredito que, entre os motivos, estão os benefícios à saúde, especialmente à mental, o que impulsionou a popularização de várias modalidades, como a hot yoga, uma das favoritas do público", afirma.

Na hot yoga, a prática é feita em um ambiente aquecido, que varia de 38 °C a 40°C. “A aula, dinâmica e intensa, potencializa os benefícios com a transpiração excessiva, que proporciona uma sensação profunda de relaxamento e bem-estar", comenta Juliana.



Por meio de exercícios de respiração e meditação, o yoga ajuda a reduzir os efeitos de condições como estresse, ansiedade e depressão. Além disso, um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com apoio de profissionais de Harvard, investigou os efeitos positivos da prática na qualidade do sono. No Brasil, a prevalência de insônia chega a 32% da população, quadro diretamente ligado a maiores riscos de hipertensão e doenças cardíacas. O yoga é recomendado por promover relaxamento e, consequentemente, melhorar a qualidade das noites de sono.

Juliana destaca que a prática é essencial para encontrar o ponto de equilíbrio e lidar com os desafios diários com mais sabedoria e calma. “O yoga é para todos que buscam qualidade de vida e querem melhorar seu estado mental e sua postura. As atividades físicas oferecem uma oportunidade interessante e importante de autocuidado e reflexão pessoal para o crescimento", conclui.



A seguir, a profissional lista os principais benefícios da prática:



1. Equilíbrio e relaxamento: O yoga combina exercícios físicos com técnicas de respiração e meditação, promovendo um estado de relaxamento profundo. Isso ajuda a controlar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e a liberar endorfina, responsável pelo bem-estar. É uma excelente maneira de aliviar a tensão e trazer equilíbrio para a rotina.

2. Clareza mental e foco: Por meio de práticas de concentração e autoconhecimento, o yoga melhora a clareza mental e o foco, aspectos essenciais para uma saúde mental equilibrada e para enfrentar os desafios do dia a dia.

3. Saúde física e mental unidas: A prática proporciona uma melhora significativa na força, flexibilidade e postura. As posturas auxiliam no alongamento dos músculos, sendo um bom recurso para o tratamento de dores crônicas, enquanto as práticas mais dinâmicas podem aprimorar a circulação e a saúde do coração. Um corpo saudável contribui para uma mente mais tranquila.