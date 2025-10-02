Com as obras de remodelação em curso, a UCC Holding, em nome da JV Partners, firma cinco contratos de consultoria e projetos com empresas multinacionais para o desenvolvimento do Aeroporto Internacional de Damasco

UCC Holding, em nome dos parceiros da JV e através de sua subsidiária Urbacon Airports, firmou cinco contratos de consultoria e projetos como parte do abrangente projeto de remodelação do Aeroporto Internacional de Damasco.

Os âmbitos incluem a remodelação do aeroporto e de todas as instalações associada - uma remodelação por fases projetada para alcançar 31 milhões de passageiros ao ano. Isso inclui a reforma dos terminais e prédios existentes, bem como o projeto e o desenvolvimento de um novo hotel cinco estrelas adjacente ao aeroporto, com 200 quartos de alto padrão, diversas opções de restaurantes e lazer, bem como acesso direto ao terminal. O hotel será administrado e operado por uma marca de hospitalidade reconhecida internacionalmente, garantindo serviço de classe mundial e experiência aos hóspedes.

Além disso, estão em andamento obras em pacotes de infra-estruturas essenciais, incluindo o embelezamento e a melhoria da Airport Road, um corredor vital interligando a fronteira entre Líbano e Síria ao Aeroporto Internacional de Damasco, que incorpora entradas e saídas modernizadas, maior segurança e conectividade, melhor iluminação e todo o paisagismo. Juntas, estas iniciativas são parte de um programa de remodelação transformador e multifásico, que visa criar um centro de aviação moderno, eficiente e sustentável que cumpre com as normas internacionais ICAO e IATA.

A UCC Airport firmou contratos com as seguintes empresas:

HESCO Hammada Engineering Services: Responsável pelo projeto e reativação dos Terminais 1 e 2, bem como pelo projeto do novo Terminal 3 e todas as instalações associadas. A HESCO traz uma ampla experiência em mais de 25 grandes projetos de infraestrutura e desenvolvimento de aeroportos na região, que garantem excelência técnica e conformidade com projetos a nível internacional.

H’Collective: Responsável pelo projeto arquitetônico e de interiores do novo Damascus Airport Hotel. O escopo abrange todas as etapas - do conceito ao projeto de construção - garantindo um layout otimizado e uma experiência de alto nível aos hóspedes. A H'Collective projetou com sucesso mais de 20 hotéis em parceria com as principais marcas internacionais de hospitalidade ao redor do mundo.

Dar Al-Handasah (Shair and Partners): Como o Escritório de Gestão de Projetos (PMO), responsável pela supervisão do local, análise e aprovação de projetos, supervisão do desenvolvimento de projetos e verificação de cronogramas de projetos e pagamentos intermediários, são garantidas a qualidade, a segurança e a entrega pontual.



O escopo também abrange o estudo e a melhoria da estrada ao Aeroporto de Damasco, incluindo revisões de manutenção e conectividade, com o propósito de embelezamento a curto prazo e abrangentes opções de atualização conforme as normas internacionais.



Dar Al-Handasah traz vasta experiência em aviação mundial, tendo contribuído em mais de 40 projetos de aeroportos internacionais em todo o Oriente Médio, África e Ásia.

DG Jones and Partners: Responsável pela gestão de contratos, controle de custos e levantamento de quantidades, ao aproveitar um portfólio mundial de mais de 30 projetos de infraestrutura aeroportuária e de aviação, garantindo engenharia de valor, transparência e eficiência financeira.

JV Elegancia Catering e Newrest Gulf: Responsáveis pelo projeto e operação da cozinha central do aeroporto e das instalações de alimentação a bordo. Ambas as empresas trazem em conjunto a experiência de mais de 15 projetos internacionais de catering e hospitalidade em aeroportos, oferecendo excelência operacional e qualidade de serviços de classe mundial.

O Projeto de Desenvolvimento do Aeroporto Internacional de Damasco é liderado pela Urbacon Airports, em cooperação com a Cengiz ?n?aat e a Kalyon ?n?aat da Turquia e da Assets Investments dos EUA, unindo experiência internacional para oferecer um portal de aviação transformadoràSíria. Através desta parceria estratégica entre empresas multinacionais e regionais, o projeto visa definir uma infraestrutura aeroportuária de classe mundial que melhora a conectividade, impulsiona o crescimento econômico e reposiciona Damasco como um polo central no mapa da aviação internacional.

