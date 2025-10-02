Nova iniciativa global da GCCA para reunir a cadeia de valor do setor de construção com a missão de alcançar zero emissões de carbono relacionadas ao cimento e ao concreto

A Global Cement and Concrete Association (GCCA, Associação Global de Cimento e Concreto) lançou uma nova iniciativa, assim como uma categoria de associação denominada Net Zero Value Chain Partners (NZVCP, Parceiros da Cadeia de Valor Líquido Zero), com o objetivo de apoiar e promover o cumprimento da meta de zero emissões líquidas do setor. Com uma associação que vai além dos fabricantes de cimento e concreto, a iniciativa NZVCP se destina a empresas na cadeia de valor da construção mais ampla, incluindo fornecedores de equipamentos, empresas de aditivos, parceiros de infraestrutura industrial para a captura, uso e armazenamento de carbono e outros provedores de soluções. O objetivo é compartilhar conhecimento, inovação e ideias, além de promover um engajamento significativo para descarbonizar o setor.

Dominik von Achten, presidente da GGCA e presidente do conselho administrativo da Heidelberg Materials, disse:“Nosso setor está totalmente empenhado em alcançar o Net Zero e estamos trabalhando arduamente para impulsionar o progresso. Contudo, estamos cientes de que não vamos conseguir isso de forma independente e precisamos de apoio, conhecimento especializado e parcerias em toda a nossa cadeia de valor. Por isso, criamos uma estrutura de engajamento para trabalhar mais de perto com empresas que igualmente se dedicam a construir um futuro com emissões líquidas zero”.

As empresas da cadeia de valor farão parceria com os 50 principais produtores mundiais de cimento e concreto da GCCA, participando de atividades, grupos de trabalho, eventos e programas importantes e fortalecendo a colaboração em todo o setor para descarbonizar o cimento e o concreto, o material mais utilizado no mundo depois da água.

Thomas Guillot, diretor-executivo da GCCA, disse:“O concreto é considerado um material essencial, pois é empregado globalmente em construções, residências e infraestruturas vitais, garantindo a sustentação do nosso mundo moderno. Faz muito sentido estreitarmos relações com aqueles que fornecem equipamentos, serviços e soluções para a produção e aplicação do nosso material”.

A GCCA já recebeu seus primeiros NZVCPs - CDE; KHD; Master Builders Solutions; Saint-Gobain; Schneider Electric; Sinoma International.

Darren Eastwood, diretor de Desenvolvimento Estratégico da CDE, disse:“A CDE está entusiasmada por se uniràGCCA. O potencial transformador de converter materiais subutilizados e descartados em catalisadores para a descarbonização é imenso para o setor de cimento e concreto. Não se limitaàcolaboração; o programa Net Zero Value Chain Partners é um passo ousado para a reestruturação do nosso futuro coletivo”.

Matthias Mersmann, diretor de tecnologia da KHD, disse:“Acolhemos com grande satisfação a estratégia da GCCA de permitir a participação para parceiros da cadeia de valor, porque sabemos que os projetos de inovação na indústria do cimento só são bem-sucedidos quando os produtores de cimento e os fornecedores de tecnologia cooperam intensamente. Este aspecto é ainda mais pertinente para solucionar o maior desafio já apresentadoàindústria do cimento: a transição para um futuro descarbonizado e digital”.

Paul H. Seiler, vice-presidente de marketing da Master Builders Solutions, disse:“É com satisfação que nos unimosàGCCA na qualidade de Net Zero Value Chain Partner. A Master Builders Solutions se dedica ao desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a descarbonização do nosso setor. Esta iniciativa é essencial para congregar as principais partes interessadas e cooperar conjuntamente para alcançar este importante objetivo. A Master Builders Solutions sente-se honrada em ser parceira e estamos ansiosos pelo que podemos realizar juntos”.

Gustavo Blazquez, diretor da Linha de Negócios de Produtos Químicos Especiais para Construção da Saint-Gobain, disse:“A Saint-Gobain se orgulha de fazer parte da iniciativa "Net Zero Value Chain Partners" da GCCA, consolidando o compromisso do nosso Grupo com a sustentabilidade na construção. Por meio de nossos aditivos e misturas Chryso e Fosroc, contribuímos de maneira ativa para diminuir a pegada de carbono do cimento e do concreto, além de promover uma economia circular. Com nossa participação neste esforço coletivo, nosso objetivo é acelerar o progresso em toda a cadeia de valor e ajudar a construir um futuro mais sustentável, alinhado com o objetivo da Saint-Gobain: "Tornar o mundo um lar melhor"”.

Maxime Ramael, gerente global de Desenvolvimento de Negócios da Green Cement, Schneider Electric, disse:"Temos orgulho de nos unirmosàGCCA como um Net Zero Value Chain Partner. Na Schneider Electric, nossa missão é promover a sustentabilidade por meio da inovação, combinando digitalização, eletrificação e soluções avançadas de gestão de energia. Utilizando o poder do software e da Inteligência Artificial, aliadaànossa experiência industrial, auxiliamos o setor de cimento a reformular processos, otimizar operações e diminuir as emissões em larga escala. O caminho para a descarbonização exige não apenas ambição, mas também ação coletiva, e acreditamos que a tecnologia é o catalisador que transforma a visão em realidade”.

Sui Tongbo, vice-presidente da Sinoma International disse:“É com satisfação que nos unimosàGCCA na qualidade de Net Zero Value Chain Partner. Nosso objetivo é oferecer soluções avançadas de descarbonização para a indústria do cimento, fundamentais para alcançar um futuro com emissões zero. Isso abrange inovações destinadasàotimização da eficiência energética, matérias-primas e combustíveis alternativos, além de novas fontes de energia, a substituição do clínquer por materiais de cimento suplementares (SCM), a introdução de novos cimentos de clínquer com baixo teor de carbono, a combustão oxicombustível acopladaàcaptura de carbono e tecnologias estendidas de mitigação de carbono ao longo da cadeia industrial. Estamos ansiosos para colaborar com parceiros globais, compartilhar conhecimentos e acelerar a transição para um futuro sustentável juntos”.

