Marjan anuncia novo destino de cidade de praia com uso misto, a Marjan Beach

A Marjan, principal incorporadora de imóveis em regime de propriedade plena em Ras Al Khaimah, anunciou o lançamento do seu novo destino de cidade de praia de uso misto, a Marjan Beach. O desenvolvimento deve atrair bilhões em investimentos nas áreas imobiliária, hoteleira e de estilo de vida, e acelerar a Visão RAK 2030. Agente de transformação na evolução de RAK como o primeiro destino de investimentos sustentáveis e porta de entrada para o turismo, a Marjan Beach estabelecerá novos marcos no que diz respeito a viveràbeira-mar no CCG (Conselho de Cooperação do Golfo).

Marjan Announces New Mixed-Use Beach Town Destination, Marjan Beach (Photo: AETOSWire)

Esse destino foi estrategicamente criado para proporcionar a combinação perfeita de acessibilidade e habitabilidade, oferecendo um estilo de vida luxuoso tanto aos residentes quanto aos visitantes. Após a conclusão, o desenvolvimento contará com 12.000 chaves de hotéis e 22.000 unidades residenciais com uma população antecipada de 74.000 residentes e uma mão-de-obra de 32.000 trabalhadores. O desenvolvimento de uso misto está sendo criado para acomodar até 180.000 visitantes anualmente, refletindo seu papel duplo em ser uma comunidade residencial próspera e um destino importante de turismo. O projeto abrange oito bairros com posicionamento diferenciado, em um empreendimento planejado com uma área de 85 milhões de pés quadrados, um terreno costeiro de três quilômetros e 6,5 milhões de pés quadrados de espaços verdes abertos, garantindo que a natureza e a conveniência urbana existam em equilíbrio perfeito.

Voltada para o Golfo Pérsico e a Ilha Al Marjan, a Marjan Beach está localizada bem próxima de desenvolvimentos notórios, como a Ilha Wynn Al Marjan, a Vila Al Hamra e a Zona Econômica de Ras Al Khaimah. O destino também tem acesso fácilàestrada principal, com obras rodoviárias constantes que aprimoram a conectividade a todas as partes do país. Com residências, hotéis, escritórios, centros de lazer e uma instituição educacional, o desenvolvimento sustentável está pronto para oferecer um estilo de vida completo com foco no bem-estar das pessoas.

Sobre a Marjan

A Marjan é a principal incorporadora de imóveis em regime de propriedade plena em Ras Al Khaimah, responsável por desenvolvimentos inovadores, como a Ilha Al Marjan, destinada a posicionar Ras Al Khaimah como um dos principais destinos de investimento e turismo da região. Incumbida de desenvolver destinos costeiros, urbanos e nas montanhas que adicionarão competitividade ao Emirado, a Marjan conta com uma abordagem estratégica de planejamento de potencializar os bens naturais de Ras Al Khaimah e estabelecer a base para as expansões futuras do Emirado. Através de suas comunidades planejadas de categoria mundial em Ras Al Khaimah, a Marjan atrai investimento estrangeiro, bem como visitantes internacionais, e posiciona o Emirado como um forte centro de investimentos e turismo.

