Carta adquire Accelex para oferecer automação de dados e transparência com tecnologia de IA para alocadores de capital

A Carta, plataforma de software desenvolvida especificamente para capital privado, anunciou hoje a aquisição da Accelex, plataforma de automação de dados com tecnologia de IA focada em investimentos alternativos para sócios limitados institucionais (LPs). A aquisição aprofunda o compromisso da Carta em servir sua rede de mais de 125.000 sócios limitados, oferecendo clareza sem precedentes sobre os fatores que impulsionam o desempenho da carteira de ativos alternativos. Com nosso novo pacote LP Portfolio Analytics, desenvolvido pela Accelex, a Carta permitirá que os LPs institucionais automatizem a coleta de documentos, dimensionem a extração de dados e acelerem a análise de toda a sua carteira a partir de várias fontes.

“Os LPs institucionais são parte central da rede da Carta. A integração com a Accelex impulsiona nossa visão de uma plataforma conectada e transparente, onde LPs, GPs e empresas de portfólio se beneficiam de dados compartilhados e relatórios simplificados”, afirmou Henry Ward, diretor-executivo da Carta. “Os LPs não precisam apenas de dados — eles precisam de análises acionáveis. Com a Accelex, os alocadores passam a ter visibilidade imediata sobre o que está impulsionando os retornos em seus portfólios alternativos, permitindo decisões mais inteligentes e rápidas, respaldadas por informações estruturadas e prontas para auditoria.”

Historicamente, os LPs enfrentaram coleta de dados ineficiente, processos manuais propensos a erros e relatórios fragmentados, especialmente em investimentos alternativos como private equity e venture capital. Ao combinar a plataforma integrada da Carta com a análise de portfólio de LPs impulsionada por IA da Accelex, os LPs entram em uma nova era de automação e confiabilidade, com recursos que incluem:

Coleta automatizada de documentos e extração de KPIs , abrangendo portais de investidores, e-mails e ferramentas de transferência de documentos — economizando horas semanais dos analistas e revelando dados ocultos em arquivos não estruturados.

, abrangendo portais de investidores, e-mails e ferramentas de transferência de documentos — economizando horas semanais dos analistas e revelando dados ocultos em arquivos não estruturados. Precisão impulsionada por IA que elimina erros humanos, sinaliza irregularidades para revisão e gera resultados estruturados e auditáveis.

que elimina erros humanos, sinaliza irregularidades para revisão e gera resultados estruturados e auditáveis. Fluxos de trabalho personalizáveis e trilha de auditoria completa , garantindo que a extração de dados esteja alinhada aos processos internos de cada LP, com rastreamento instantâneo até a fonte.

, garantindo que a extração de dados esteja alinhada aos processos internos de cada LP, com rastreamento instantâneo até a fonte. Painéis prontos para análise que destacam KPIs como IRR, MOIC e EBITDA, e oferecem suporte para visualizações detalhadas de portfólio, análise de exposição e comparações entre grupos.

A Accelex conquistou a confiança de alguns dos alocadores de capital mais exigentes do mundo, fornecendo transparência e análises em nível de ativos para os portfólios mais complexos do setor. Sua capacidade de integrar dados da empresa do portfólio ao alocador de ativos representa um avanço significativo na conectividade de dados — uma adição bem-vinda, visto que os administradores e plataformas de fundos tradicionais ainda dependem de processos manuais.

“Unir-seàCarta representa um próximo capítulo empolgante para a Accelex”, disse Franck Vialaron, diretor-executivo e fundador da Accelex. “Desde o primeiro dia, nossa missão tem sido oferecer aos investidores as ferramentas e os insights de que precisam para lidar com a complexidade, tomar decisões informadas e alcançar seus objetivos de investimento. Agora, com a Carta, podemos ampliar essa missão, entregando ainda mais valor para garantir que nossos clientes não apenas acompanhem o mercado, mas se mantenhamàfrente dele.”

Nos próximos meses, a tecnologia da Accelex será totalmente integrada ao ecossistema da Carta, garantindo uma migração perfeita para os atuais clientes da Accelex, ao mesmo tempo em que fornece acesso imediato e seguroàplataforma de administração de fundos da Carta, soluções fiscais e suporte de classe mundial. Como resultado, os LPs se beneficiarão de relatórios conectados e automação do fluxo de trabalho em todas as suas alocações alternativas, obtendo uma visão verdadeiramente completa do portfólio, que inclui ativos administrados tanto dentro quanto fora da Carta.

