Feira Equipotel projeta crescimento de 12% em negócios nos próximos meses

A edição 2025 da Equipotel, evento do setor de hospitalidade, acabou na sexta, 19, com a perspectiva de crescimento de 12% em novos negócios nos próximos meses. No total, 450 marcas participaram, um aumento significativo se comparado a 2024, e, dos 22 mil visitantes registrados, mais de 70% têm poder de decisão.

Em relação à distribuição geográfica, 60% são do Sudeste, 30% dos demais estados e 10% de outros países, como Argentina, Colômbia, Paraguai, Chile, Estados Unidos, México, Canadá, França, China, Itália e Portugal.

Durante quatro dias, os visitantes puderam contar com 15 experiências, de tendências tecnológicas com o “Quarto do Futuro” ao poder dos drinks no “BCB Hospitality”, e uma programação de conteúdo com 200 horas de apresentações e palestras, incluindo temas como inteligência artificial e contexto econômico. A abertura do evento teve a presença de autoridades como o ministro do Turismo, Celso Sabino, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Sobre a participação, Luiz Roberto Magrin, diretor-geral da Harus, disse: “Recebemos clientes do México pela primeira vez”. Já Adriano Francisco Campos, supervisor da Profiline (Teka), destacou a visibilidade. “Temos clientes do Brasil e da América Latina que nos procuram aqui para fechar seus pedidos”.

Para Flavio Mello, general manager LATAM da Alliance Laundry Systems, o networking foi importante. “Tivemos uma boa interação com os novos hoteleiros, mercado que está em crescimento”. Rose Sulenski Molon, gerente comercial da Altenburg, lembrou que os contatos continuam nos próximos meses. “Fizemos muitos na feira, mas sabemos que outros não são de efeito imediato”.

É possível conferir outros depoimentos de marcas como Schipper, Technogym, Tolon, RenTV, Buddemeyer, Castor e de visitantes no link: https://drive.google.com/file/d/1LGx-QnHzkHAlImKZOibQ_3iHgiogx5Gt/view?usp=sharing

A data da próxima edição está marcada: 15 a 18 de setembro de 2026.