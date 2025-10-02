Assine
Está procurando apoio financeiro para seu projeto de artes cênicas? Anunciamos os Ibsen Scope Grants 2026

02/10/2025 16:46

O programa Ibsen Scope Grants oferece financiamento para projetos inovadores de artes cênicas e agora está aberto a artistas individuais, companhias de teatro, instituições e organizações de todo o mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251002867147/pt/

Instinto, Ibsen Scope Grant winner 2022 from Brazil. Photo by Vilmar Carvalho.

Instinto, Ibsen Scope Grant winner 2022 from Brazil. Photo by Vilmar Carvalho.

O programa oferece um total de NOK 2.000.000, (aproximadamente € 180.000 / US$ 190.000).

Os projetos devem servir como incentivo a debates críticos sobre questões sociais e ter como base uma ou mais peças de Henrik Ibsen.

As inscrições podem ser realizadas pelo nosso site, e um júri designado avaliará os projetos.

Para mais informações, regulamentos e formulário de inscrição, consulte www.ibsenscope.com

O prazo para inscrições é 17de dezembro de 2025.

Os vencedores dos Ibsen Scope Grants 2026 serão convidados para o Ibsen Scope Festival no Teater Ibsen, em Skien, Noruega, entre os dias 7e 9de maio de 2026.

Os Ibsen Scope Grants foram criados pelo governo norueguês em 2007 e serão concedidos pela 14ª vez em 2026. Até o momento presente, Ibsen Scope Grants foram concedidos a 53 projetos em 32 países. Veja todos os vencedores aqui

Desde nosso primeiro ano, o Ibsen Scope:

- Olha o mundo pelas lentes de Henrik Ibsen

- Promove debates vívidos, críticos e artísticos sobre as obras e temas possivelmente inspirados no legado de Henrik Ibsen

- Oferece financiamento para performances teatrais inovadoras por meio dos Ibsen Scope Grants

- Organiza o Ibsen Scope Festival, um festival internacional, ponto de encontro e plataforma para artistas do teatro

Continue acompanhando nossa jornada artística pelo mundo!

 

Facebook

Instagram

www.ibsenscope.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Hilde Guri Bohlin

Ibsen Scope

Teater Ibsen

Tel.:+47 35 90 50 50

Cel.: +47 917 67 903


Fonte: BUSINESS WIRE

