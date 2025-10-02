NIQ lança data clean room global na Snowflake para impulsionar o enriquecimento de dados e a medição da eficácia publicitária

A NIQ, empresa líder em inteligência do consumidor, anunciou hoje o lançamento de seu data clean room na Snowflake, projetado para possibilitar o enriquecimento de dados e a mensuração de resultados para profissionais de marketing de destaque no mundo todo. Esse é o primeiro data clean room da NIQ dedicado a apoiar esses casos de uso críticos para profissionais de marketing, proprietários de mídia, redes de mídia de varejo e plataformas de ad tech.

Com colaboração segura utilizando o clean room da Snowflake, os profissionais de marketing podem enriquecer seus dados proprietários com os sinais de consumidores da NIQ, compatíveis com normas de privacidade, para impulsionar a descoberta de público, a segmentação, a pontuação e a ativação de campanhas, tudo isso dentro de um ambiente seguro que protege os dados dos consumidores e respeita os padrões globais de privacidade.

"Os anunciantes possuem uma enorme quantidade de dados proprietários, mas explorar todo o seu potencial exige os sinais certos dos consumidores e soluções de colaboração de dados", disse Lana Busignani, gerente geral da NIQ. "Ao enriquecer seus dados com os insights aprofundados de consumidores da NIQ em um ambiente seguro, os profissionais de marketing podem identificar públicos de alto valor, aprimorar a segmentação e ativar campanhas com maior precisão. Igualmente importante, agora eles podem medir o impacto real dessas campanhas conectando os investimentos em mídia a resultados significativos. Estamos muito animados em colaborar com a Snowflake, que já é parceira estratégica da maioria dos anunciantes e empresas de mídia globais, para ajudar nossos clientes a melhorar a qualidade e o valor de seus dados proprietários, gerando resultados melhores".

Além do enriquecimento de dados, o clean room também permite a medição de resultados, utilizando os insights de varejo da NIQ para ajudar os anunciantes e proprietários de mídia a avaliar o impacto das campanhas. Isso permite que os profissionais de marketing conectem os investimentos em mídia a resultados reais, acelerando a transição do setor para um planejamento e otimização baseados em resultados. Ao operar nos clean rooms, tanto a NIQ quanto a Snowflake garantem que a privacidade seja preservada, os dados sejam auditáveis e as informações de mensuração saiam do clean room apenas de acordo com regras de agregação aprovadas.

A colaboração reforça o compromisso de ambas as empresas com a inovação, a privacidade do consumidor e resultados de marketing mensuráveis em um cenário de mídia em rápida evolução. "Temos orgulho de desempenhar um papel estratégico na evolução da mensuração publicitária com a NIQ, cujos dados e soluções exclusivas tornam isso possível", afirmou Dennis Buchheim, líder global de mídia, entretenimento, publicidade e tecnologia de marketing da Snowflake. "Juntos, estamos capacitando os profissionais de marketing a tomar decisões mais inteligentes e orientadas por dados, sempre com a privacidade do consumidor como prioridade".

A NIQ é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa do comportamento de compra dos consumidores e revelando novas oportunidades de crescimento. Nosso alcance global abrange mais de 90 países, cobrindo aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais de consumo. Com uma visão holística do varejo e os insights de consumo mais abrangentes, entregues com análises avançadas em plataformas de última geração, a NIQ proporciona o Full View™. Para mais informações, acesse www.niq.com.

