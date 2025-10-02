23ª edição do Viva Unido mobiliza 400 voluntários em SP

O Viva Unido, iniciativa da United Way Brasil, realizou em setembro sua 23ª edição no Centro Assistencial Cruz de Malta, em Jabaquara (São Paulo), reunindo mais de 400 voluntários de 32 empresas parceiras e impactando diretamente cerca de 1.700 pessoas da comunidade local. O encontro foi marcado por música, dança, cultura e diálogos, além de um mutirão gratuito com serviços de saúde, cidadania, bem-estar e oficinas formativas.

Entre as ações oferecidas estiveram atendimento oftalmológico com doação de óculos, orientação jurídica em temas como guarda e violência doméstica, oficinas de empregabilidade, educação financeira, inteligência artificial, atividades culturais, revitalização do espaço e ações de fortalecimento da autoestima infantil. Tudo de forma totalmente gratuita, reforçando o compromisso do Viva Unido em ampliar o acesso a direitos e oportunidades.

Um dos pontos altos do evento foi a exposição fotográfica “Viva Sua Comunidade”, resultado de um workshop realizado com adolescentes do território. As imagens, produzidas pelos jovens, valorizaram a identidade local e mostraram diferentes olhares sobre a realidade da comunidade, conectando juventudes, cultura e expressão como forma de resistência.

Além do impacto comunitário, o evento promoveu sessões de mentoria entre jovens e líderes empresariais. André Felicíssimo, CEO da P&G, destacou a potência da geração Z: “Muitas vezes a geração Z é injustamente criticada, mas o que vimos aqui foi o contrário: jovens preparados, determinados e conscientes de suas habilidades. Foi uma aula de como estão prontos para assumir responsabilidades e construir um Brasil melhor”.

Para Mariana Tolovi, CEO da Edwards Lifesciences, a experiência foi de troca genuína: “Foi um presente participar. Encontrei jovens extremamente esforçados, dedicados e felizes, o que tornou minha sexta-feira ainda mais especial”. Já Fernanda Hoe, CEO da Elanco, ressaltou a maturidade dos participantes: “Eles já têm clareza de objetivos e visão de mundo, o que torna esse processo de mentoria ainda mais rico”.

Gabriella Bighetti, CEO da United Way Brasil, reforçou a essência do encontro: “O Viva Unido é a expressão máxima do que acreditamos: quando empresas, voluntários e comunidades se unem, criamos oportunidades reais de transformação. Esta edição reforçou que cada gesto coletivo fortalece vínculos, amplia acessos e valoriza a identidade do território”.

A 23ª edição do Viva Unido contou com financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet) e teve patrocínio das empresas Anaconda, Cobra, Ecolab e Edwards Lifesciences, além da participação de grandes corporações parceiras como Lear, O-I, P&G, PwC, Dow, Zurich, Zurich Santander, Morgan Stanley, EY, Lenovo, Accenture, American Tower, Kyndryl, Sanofi, Arcos Dorados, entre outras.

O Viva Unido mais uma vez mostrou a força da mobilização coletiva. Ao unir empresas, voluntários e comunidade em torno de ações gratuitas e de impacto, reforça que cada gesto fortalece vínculos, amplia acessos e valoriza a identidade do território.