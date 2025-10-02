Sobi seleciona Kinaxis para acelerar acesso a tratamentos que transformam vidas

Kinaxis®(TSX:KXS), líder mundial em orquestração de cadeias de fornecimento de ponta a ponta anunciou hoje que a Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi), líder internacional no setor biofarmacêutico, optou por implementar a plataforma Kinaxis Maestro® para facilitar a cooperação de ponta a ponta em sua rede de parceiros, permitir decisões baseadas em dados e dar suporteàentrega de terapias cruciais a pacientes com doenças raras.

Com a missão de atender 95% das doenças raras que ainda não possuem tratamentos aprovados, a Sobi atua em uma área complexa e urgente da saúde. Com sede em Estocolmo, Suécia, a Sobi é especializada em hematologia, imunologia e cuidados especializados, oferecendo tratamentos inovadores a mais de 40.000 pacientes em 55 países ao ano. As operações da Sobi têm impacto direto na qualidade de vida de pacientes com doenças raras, exigindo alto grau de rapidez, precisão e visibilidade em toda a sua cadeia de fornecimento.

Os recursos avançados do Maestro em planejamento de cenários, gestão centralizada de dados e planejamento com base em atributos irão ajudar a Sobi a intensificar a conectividade de parceiros, expandir operações e responder com mais rapidez a possíveis interrupções, a fim de facilitar o fornecimento de terapias cruciais para doenças raras a pacientes com altas necessidades médicas.

"A Kinaxis é muito respeitada no setor de ciências biológicas por sua compreensão das complexidades únicas de cadeias de fornecimento que definem este setor específico", disse Norbert Schoellhorn, Vice-Presidente de Fabricação Global e Cadeias de Fornecimento da Sobi. "Acreditamos que a Kinaxis irá nos ajudar a nos conectar melhor com nossos parceiros, responder com mais rapidez às mudanças e oferecer tratamentos transformadores a pacientes que não podem esperar."

"O trabalho da Sobi muda vidas e temos orgulho de apoiá-los no cumprimento desta missão", disse Fabienne Cetre, Vice-Presidente Executiva da Kinaxis na EMEA. "A Sobi irá utilizar o Maestro para facilitar a cooperação em tempo real e a execução perfeita, a fim de acelerar a entrega de terapias cruciais a nível mundial."

A Kinaxis é uma parceira líder em tecnologia de cadeias de fornecimento para empresas de ciências da vida ao redor do mundo, incluindo Merck, Novartis, Bristol Myers Squibb, Cardinal Health, Boston Scientific, Servier e outras. A Deloitte Nordics irá liderar a implementação do Maestro. Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gestão de cadeias de fornecimento, acesse Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251002797115/pt/

Relações com a mídia

Erin Boyle | Kinaxis

eboyle@kinaxis.com

+1 519-574-4065

Relações com investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613