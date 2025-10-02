Setembro aquece turismo e eventos em Foz do Iguaçu

Com uma programação variada e intensa, setembro tem movimentado a cidade de Foz do Iguaçu. No início do mês, entre os dias 11 e 14, a cidade fronteiriça recebeu a Feira dos Sabores do Campo. Já o Love Iguassu – Festival de Turismo LGBTQIAPN+ do Sul do Brasil foi realizado de 18 a 21. O Seed Congress of the Americas, por sua vez, está marcado para o final de setembro e início de outubro, entre os dias 29/09 e 01/10.



Segundo Ricardo Aly, diretor da rede Nacional Inn de hotéis, responsável pela unidade Nacional Inn Foz do Iguaçu, setembro trouxe um fluxo turístico diversificado para a cidade. A Feira dos Sabores do Campo, por exemplo, teve como foco famílias e pessoas interessadas na cultura e na produção rural do Paraná. O evento garantiu movimento durante o dia no centro e no Mercado Público Barrageiro, além de aumentar a procura por hospedagens próximas à região central.



“O Love Iguassu, com roteiro fechado, concentrou turistas LGBTQIAPN+ em um período de quatro dias, com um público engajado que se deslocou para conhecer atrações icônicas, como as Cataratas e o Marco das Três Fronteiras”, analisa.



Já o Seed Congress terá como foco profissionais do setor de sementes que, de acordo com o especialista, costumam viajar em grupos e reservar estadias com antecedência e por períodos mais longos. “É um mês estratégico para Foz, porque a combinação de lazer, cultura e turismo corporativo garante movimento contínuo na cidade e alta ocupação”, acrescenta.



De acordo com o profissional, os hotéis têm direcionado maior atenção ao mês de setembro. Nesse período, os estabelecimentos reforçam as equipes de atendimento para lidar com o aumento de hóspedes, oferecendo treinamentos rápidos em hospitalidade e idiomas, principalmente para eventos internacionais, como o Seed Congress.



“Em termos de infraestrutura, há ajustes simples, mas importantes: reorganização de áreas comuns, otimização de recepção, preparo de salas para eventos e até melhorias em serviços de alimentação, pensando no público que chega de diferentes partes do Brasil e do exterior. Eu vejo essas ações como pequenas, mas estratégicas, que ajudam a lidar com o aumento de demanda sem comprometer a experiência do hóspede”, detalha.



Experiências complementares



Além da infraestrutura, a rede hoteleira também tem buscado complementar as experiências oferecidas pelos eventos, explica Ricardo.“Na Feira dos Sabores do Campo, é possível criar pequenas atividades que aproximem os hóspedes da produção local, como visitas guiadas ao Mercado Público Barrageiro ou degustações temáticas”, exemplifica.



Durante os dias do Love Iguassu, a atenção esteve voltada ao conforto dos participantes, com transporte ágil, informações completas sobre passeios e suporte constante para que cada etapa da programação fosse bem aproveitada. “Isso é essencial para que a experiência seja fluida e agradável”, analisa.



No Seed Congress, os investimentos priorizam espaços de trabalho acolhedores, conexão de internet de alta velocidade e serviços de suporte voltados à realização de reuniões. “Essas ações fazem diferença, pois transformam a estadia em algo que vai além do quarto de hotel, oferecendo suporte completo aos diferentes tipos de visitantes”, complementa.



Integração de setores



Um dos pontos-chave para que o visitante aproveite ao máximo a estadia é a integração, ressalta o especialista. Segundo ele, quando hotéis, restaurantes e pontos turísticos trabalham de forma articulada, o turista consegue acessar informações, dicas e serviços de maneira prática.



“Essa conexão permite que os visitantes conheçam melhor a cidade, encontrem roteiros interessantes, desfrutem da gastronomia local e aproveitem atrações sem precisar se preocupar com logística. Isso faz toda a diferença na percepção do destino, que passa a ser visto como organizado e acolhedor”, enfatiza.



Ricardo também destaca a importância da parceria entre diferentes setores, que fortalece o turismo local e beneficia a economia da cidade como um todo. “Restaurantes, transporte, lojas e atividades culturais se beneficiam desse movimento integrado, garantindo que cada visita seja completa e memorável”, explica.



Público internacional



Para além do público brasileiro, Ricardo observa que eventos como o Seed Congress e o Love Iguassu costumam atrair turistas internacionais, o que aumenta a necessidade de atendimento bilíngue e de serviços especializados.



“O setor hoteleiro se prepara principalmente garantindo disponibilidade de quartos, atenção a reservas antecipadas e mantendo padrões de conforto e limpeza que atendam aos diferentes perfis de hóspedes. São ações simples, mas essenciais para acomodar bem quem vem de fora”, informa.



Além do cuidado com idiomas, o diretor ressalta a importância do investimento em tecnologia, com sistemas de check-in e check-out ágeis, aplicativos internos e comunicação digital para agilizar serviços e reduzir filas, especialmente em eventos de grande porte.



Investimentos em decoração temática, ambientes específicos para reuniões corporativas e áreas de convivência que atendem diferentes perfis de hóspedes, desde turistas de lazer até congressistas, são detalhes que, segundo Ricardo, elevam o nível dos hotéis.



“A capacitação contínua da equipe, com foco em idiomas, hospitalidade inclusiva e atenção a detalhes, está no topo da lista de prioridades. Essas ações garantem que os hóspedes tenham uma experiência memorável e aumentam a probabilidade de retorno”, conclui.



