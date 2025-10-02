Hotel em Foz do Iguaçu aposta no lazer durante o feriado



O mês de setembro tem se consolidado como uma oportunidade estratégica para o setor hoteleiro em Foz do Iguaçu (PR), especialmente durante o feriado da Independência do Brasil. No Golden Park Internacional, hotel da rede Nacional Inn, a expectativa é de alta na ocupação e maior engajamento dos hóspedes nas atividades internas. A localização central do hotel, próxima ao comércio local e aos principais pontos turísticos da cidade, é um dos atrativos para famílias e grupos que buscam aproveitar os dias de folga.



Segundo Ricardo Aly, diretor da rede, o nono mês do ano costuma ser um período animador para o turismo na região. “O feriado de 7 de setembro dá um gás extra. Muita gente aproveita a folga para viajar sem se preocupar com compromissos do trabalho. E os hóspedes valorizam não só a praticidade, mas também o lazer completo durante a estadia”, afirma.



A estrutura do Golden Park Internacional inclui piscina coberta e externa, toboágua, sauna, sala de jogos e um cassino recreativo, além de apartamentos amplos e serviço de refeições à la carte.



De acordo com o executivo, o aumento da procura já se reflete em reservas antecipadas, indicando sinais de que o movimento tende a superar o do mesmo período anterior. “As pessoas gostam de garantir seu lugar com antecedência, principalmente em hotéis bem localizados como o Golden Park, que fica perto do aeroporto, das Cataratas do Iguaçu e a poucos quilômetros do Paraguai”, destaca.



A promoção de 20% de desconto para estadias de três dias ou mais, com parcelamento em até dez vezes sem juros, tem contribuído para esse cenário otimista. A programação do hotel foi pensada para atender diferentes perfis de turistas, fazendo com que famílias, casais e visitantes a trabalho encontrem opções adaptadas às suas necessidades.



“Além das áreas de lazer, o hotel oferece apoio para passeios pela cidade por meio de parceria com uma agência de turismo. Também é possível agendar visitas às principais atrações da região, tornando a experiência completa. Isso mostra que a rede pensa em lazer e conforto de forma integrada”, explica o diretor.



O feriado também é visto por Aly como uma oportunidade para fidelizar hóspedes. “Momentos divertidos no cassino recreativo ou nas piscinas com toboágua, sem falar nas atividades para crianças, fazem toda a diferença e deixam a família com vontade de voltar”, afirma. O hotel concede cortesia para uma criança de até sete anos hospedada no quarto dos pais, o que reforça o foco em experiências familiares. “Oferecer tudo em um só lugar acaba conquistando bastante gente”, completa.



Entre os investimentos em infraestrutura, o executivo destaca o centro de convenções do hotel (Cenacon), que oferece 11 salas versáteis voltadas para eventos corporativos, palestras, workshops e festas. “Esse tipo de investimento garante que setembro seja um mês atrativo tanto para lazer quanto para quem busca eventos empresariais”, pontua. O cassino recreativo também tem ganhado atenção, com uma dinâmica que permite trocar notas por brindes, incentivando a participação dos hóspedes.



Aly avalia que o feriado de setembro é considerado um aquecimento para a alta temporada de fim de ano, permitindo testar serviços e ajustar a operação para os meses seguintes. “É uma oportunidade de engajar famílias e grupos em atividades que depois podem se repetir em outros períodos. A experiência nos passeios turísticos dá uma amostra do que esperar da alta temporada”. A rede também aproveita o período para reforçar a equipe e revisar a infraestrutura.



As estratégias de fidelização, segundo o diretor, incluem benefícios exclusivos e ações de relacionamento pós-estadia. “O segredo está em criar experiências que vão além da hospedagem. Cada detalhe contribui para deixar uma boa impressão duradoura”, afirma.



O contato com os hóspedes após a visita, por meio de promoções, sugestões de passeios e convites para eventos, é parte do esforço para transformar visitantes ocasionais em clientes recorrentes. “Assim, o feriado não é só uma experiência isolada, mas o início de um relacionamento contínuo entre hóspede e hotel”, conclui.



Para saber mais, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/golden-park-internacional-foz-do-iguacu