Jovens vêm desenvolvendo CRM integrado para rastrear leads

Nos últimos anos, empresas de todos os portes intensificaram investimentos em anúncios digitais no Google, Instagram e Facebook, movidas pela necessidade de ampliar alcance, atrair novos clientes e mensurar resultados com precisão. Segundo dados do DataReportal, o Brasil contava com mais de 144 milhões de usuários de redes sociais em janeiro de 2025, sendo o Instagram e o Facebook as plataformas mais relevantes para o público jovem e adulto consumidor de produtos e serviços.

A expectativa das empresas com esse investimento é clara: gerar leads qualificados, aumentar vendas e otimizar o retorno sobre investimento (ROI). Só no Brasil, a publicidade digital já representa mais de 38% do total do investimento em marketing em agências de médio e grande porte, segundo a empresa de gestão de marca Laurenz.?

Essa relevância também vem acompanhada de novos desafios. A Meta anunciou através do seu portal de notícias que, a partir de janeiro de 2026, passará a repassar aos anunciantes no Brasil impostos antes absorvidos pela própria empresa. Entre eles estão o PIS/COFINS (9,25%) e o ISS (2,9%), elevando em aproximadamente 12,15% o custo dos anúncios. Além disso, será implementado o CBS e o IBS, dentro da reforma tributária brasileira, com alíquota inicial de 1% apenas para fins de teste. A mudança faz parte do alinhamento da estratégia global de preços da Meta e impactará diretamente os anunciantes que utilizam o Gerenciador de Anúncios.

O aumento dos investimentos em publicidade digital e o impacto de novos custos tributários têm levado empresas a buscar formas de organizar informações de campanhas e de leads. Aplicativos de rastreamento permitem integrar dados de Google Ads, Meta Ads e WhatsApp, além de registrar parâmetros de origem e armazenar informações de contato em diferentes etapas do funil.

Com as mudanças tributárias anunciadas para o setor de anúncios digitais, cresce o interesse por ferramentas que reúnem métricas e contatos em um único sistema. Essas plataformas possibilitam acompanhar o desempenho de campanhas, identificar a origem de leads e estruturar relatórios voltados ao planejamento de marketing e vendas.

O SunSpace CRM é uma plataforma de gestão de leads integrada ao Google Ads, Meta Ads e WhatsApp. O sistema registra informações de origem, parâmetros de rastreamento e interações de contato. Também oferece funcionalidades para criação de projetos, configuração de campanhas e acompanhamento de métricas.

Para Leonard Oliveira, cofundador do SunSpace CRM, gestor de tráfego e certificado Google Experts: “Um bom CRM traz clareza em um cenário antes cheio de ruídos. Ele permite que gestores transformem dados dispersos em decisões rápidas e estratégicas.”

Já o desenvolvedor full stack Giovani Marchezini, cofundador do SunSpace CRM ressalta a preocupação com a escalabilidade: “Os aplicativos de CRM devem ser seguros, escaláveis e intuitivos, para que qualquer empresa consiga usar sem barreiras técnicas.”

Com a elevação dos custos de anúncios e novas regras tributárias em vigor, soluções práticas de rastreadores de leads se tornam ainda mais relevantes para empresas que precisam maximizar resultados com eficiência. Se entregar o que promete, a plataforma contratada pode representar uma mudança de paradigma na gestão de campanhas, aproximando a inovação tecnológica do cotidiano de pequenas e médias empresas.