Longevidade empresarial desafia setor logístico

A taxa de sobrevivência das empresas brasileiras segue como um dos principais indicadores da fragilidade estrutural do ambiente de negócios no país. Segundo estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), fatores como o pouco preparo do empreendedor, a ausência de planejamento e a gestão deficiente contribuem para o fechamento precoce de milhares de empresas.



O levantamento mostra que o comércio lidera em mortalidade empresarial, com 30,2% das empresas encerrando atividades em até cinco anos. Em seguida, vêm a indústria de transformação (27,3%) e o setor de serviços (26,6%).



No setor de logística internacional, os desafios são ainda mais complexos. De acordo com Eliane Maas, diretora executiva da Transmass Logística, além das dificuldades comuns ao ambiente empresarial brasileiro, operadores logísticos enfrentam instabilidade econômica, alta carga tributária, exigências regulatórias e concorrência acirrada.

“Para garantir longevidade, as organizações precisam investir em diferenciais competitivos, como eficiência operacional, segurança, tecnologia e atendimento de qualidade”, afirma.



A empresa, com sede em Uruguaiana (RS), atua há mais de duas décadas no transporte rodoviário internacional, com foco em operações para Argentina, Chile e Uruguai. Para a executiva, a longevidade da companhia é resultado de um investimento constante em programas de qualidade e certificações, controle aprimorado de processos, leitura de cenários, foco na satisfação do cliente e investimento massivo em tecnologia. “Esse conjunto de ações garante eficiência, confiabilidade e resiliência diante dos desafios do setor”.



A diretora destaca, ainda, que a empresa se manteve competitiva no mercado ao investir em soluções seguras. “Modernizamos nossa frota com sistemas avançados de rastreamento via GPS e satélite, sensores de segurança e bloqueadores eletrônicos. Também integramos armazenagem e operações aduaneiras em estruturas próprias de fronteira”, explica Maas.

Essas iniciativas, segundo ela, reforçam a capacidade da empresa de acompanhar as transformações do setor e oferecer soluções alinhadas aos padrões internacionais.



Dados do Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), divulgados pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL), mostram que os custos logísticos no Brasil representaram 18,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023. O transporte foi o principal componente, respondendo por 9,30% do PIB. Nesse cenário, a eficiência operacional torna-se um diferencial competitivo essencial para empresas que desejam se manter no mercado.



Além da tecnologia, a Transmass investe em práticas de gestão voltadas para o relacionamento com o cliente. A empresa implementou estratégias de Customer Success (CS) para entender e dar suporte em demandas específicas dos clientes e antecipar soluções. “Nos aproximamos dos clientes para entender suas dores e oferecer soluções integradas de transporte, armazenagem e apoio aduaneiro”, afirma Maas.



A longevidade empresarial, segundo a executiva, é resultado de um equilíbrio entre resiliência e capacidade de antecipação. A empresa enfrentou uma série de desafios com a instabilidade constante envolvendo países do Mercosul, como a restrição imposta pelo governo argentino em 2023, que dificultou a repatriação de valores ao Brasil. “Essa situação afetou diretamente o caixa e a previsibilidade das empresas brasileiras que operam no país. Foi preciso resiliência, adaptação e diálogo constante com parceiros e clientes para encontrar alternativas seguras”, relembra.



A diretora afirma que essas experiências fortaleceram a cultura de gestão da Transmass e consolidaram seu posicionamento como operador confiável no transporte internacional. Para os próximos anos, Maas ressalta que a empresa planeja ampliar investimentos em tecnologia, sustentabilidade e infraestrutura. “Entre as ações previstas estão a renovação da frota, a otimização de rotas com foco na redução de emissões de carbono e a expansão da rede de parceiros estratégicos no Mercosul”, conclui.



