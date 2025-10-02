Poços de Caldas sedia convenção estadual do varejo

Poços de Caldas (MG) sediou, de 28 a 30 de setembro, a 28ª Convenção Estadual Varejo 360º, promovida pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais (FCDL-MG) e São Paulo (FCDL-SP), no Centro Nacional de Convenções (Cenacon).

A expectativa da organização do evento, voltado para o setor de comércio e serviços, era de reunir cerca de 700 empresários, executivos e lideranças do varejo para discutir temas como inovação, transformação digital e integração de canais físicos e digitais.

Ricardo Aly, diretor da rede Nacional Inn de hotéis, da qual faz parte o hotel Golden Park All Inclusive Poços de Caldas, avalia que encontros desse porte mostram que a cidade tem capacidade de receber encontros corporativos de relevância estadual e nacional.

“Esse tipo de visibilidade coloca Poços de Caldas em outro patamar, e é essencial para atrair novos olhares. Hotéis que normalmente atendem turistas de lazer precisam se preparar para receber grupos grandes e variados”, pontua o executivo.

Impacto no setor hoteleiro

O diretor da rede hoteleira observa que o impacto de eventos como a convenção estadual vai além da ocupação momentânea, incentivando hotéis a investirem em infraestrutura específica para negócios.

“A cada edição, os hotéis se desafiam a oferecer mais conforto, prover salas de conferência equipadas, serviços diferenciados de hospedagem e criar experiências melhores para os hóspedes”, acrescenta Aly.

Para o executivo, a presença de visitantes corporativos também movimenta outros setores dentro dos hotéis e essa dinâmica gera uma experiência mais completa para o hóspede, ao mesmo tempo em que aumenta a receita do hotel e contribui para a economia local.

“Mesmo quem viaja a trabalho acaba aproveitando momentos de descontração nos resorts, como alimentação, serviços de bar e áreas de lazer. E isso movimenta não só os hotéis, mas também restaurantes, transporte e todo o comércio ao redor”, revela o diretor.

Aly acredita que a realização frequente de eventos corporativos pode ser um motor para diversificar a economia do turismo local, e contribuir para que Poços de Caldas se torne menos dependente do turismo tradicional, especialmente em períodos de menor movimento de lazer.

“Eventos corporativos atraem um público que busca além de diversão, estrutura, conforto e eficiência, isso gera oportunidades para novos negócios, desde fornecedores de tecnologia para eventos até empresas que oferecem experiências de lazer adaptadas ao público corporativo”, destaca o executivo.

Estrutura do Golden Park All Inclusive Poços de Caldas

O Golden Park All Inclusive Poços de Caldas faz parte do complexo que abriga o Cenacon e dá acesso ao parque temático Walter World. Segundo o diretor da rede hoteleira, a Nacional Inn busca oferecer pacotes e experiências que combinem conforto, gastronomia e lazer com o objetivo de unir negócios e bem-estar no mesmo lugar.

“Toda a visibilidade gerada pelo evento contribui para consolidar a imagem da cidade no mercado de eventos, atraindo futuros encontros, consolidando parcerias estratégicas no setor de turismo corporativo e dando aos visitantes a possibilidade de conciliar trabalho e momentos de lazer”, enfatiza Aly.

Para mais informações, basta acessar:

nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-golden-park-pocos-de-caldas





