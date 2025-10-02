Amil alerta sobre a prevenção de doenças do coração

Os cardiologistas Pedro Barros e Felipe Malafaia são os convidados do mais recente episódio do podcast Cuidadosmil MedTalks, que é apresentado pelo diretor-executivo médico da Amil, Conrado Cavalcanti. Executivo da TribeMD, organização que opera na intersecção da tecnologia e do conhecimento médico e busca constantemente aprimorar a saúde e o bem-estar dos pacientes por meio de inovações e soluções inteligentes, Pedro aproveitou a campanha do Setembro Vermelho para alertar a população sobre a importância da prevenção de doenças do coração – o infarto do miocárdio é a principal causa de mortes no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Especializado em reabilitação cardiopulmonar, Felipe é o coordenador nacional de Cardiologia da Rede Total Care, do Grupo Amil. A conversa pode ser assistida pelo canal da Amil no YouTube ou ouvida no Spotify .

“O cuidado com as pessoas começa com informação adequada. Temos abordado, no podcast, temas atuais e importantes para a saúde, dentro das mais diversas especialidades, para possibilitar uma vida com mais qualidade, bem-estar e autonomia para a nossa audiência. E não foi diferente nessa conversa com o Dr. Pedro Barros e o Dr. Felipe Malafaia”, afirma Conrado Cavalcanti.

Criado no início deste ano, o podcast Cuidadosmil MedTalks foi idealizado para oferecer informações sobre saúde. O objetivo é promover conhecimento e conscientização tanto para os beneficiários da Amil, quanto para a população em geral, e contribuir para uma tomada de decisão mais esclarecida sobre cuidados com a saúde. Produzido pela Promarket, a agência in house da Amil, ele se junta a outros conteúdos nos perfis da operadora em redes sociais (como Instagram, TikTok, LinkedIn e Facebook) na tarefa de transmitir informações relevantes sobre bem-estar.

“Além de aproximar a Amil dos beneficiários e daqueles que têm interesse em ser clientes da operadora, também buscamos transmitir informações sobre os produtos da empresa, hospitais próprios e campanhas de conscientização importantes para a sociedade. Novidades sobre a rede credenciada ou serviços de saúde também são nosso foco”, explica o gerente de Marketing da Amil, André Pastina.