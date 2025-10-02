XVIII CONPARH discute o fator humano e a competitividade no mundo digital

Em um cenário corporativo dominado por algoritmos, inteligência artificial e processos automatizados, uma questão se impõe: o que a tecnologia não é capaz de substituir. O XVIII Congresso Paranaense de Recursos Humanos (CONPARH), realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR), aposta neste debate no evento que acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro no Viasoft Experience, em Curitiba.

Com a expectativa de reunir cerca de 2 mil participantes, o XVIII CONPARH se consolida como um dos mais importantes evento de gestão de pessoas do Paraná, e esta edição propõe uma profunda reflexão em torno do tema “Tudo que só o humano é capaz de fazer”. E, ainda, destaca competências como empatia, criatividade, intuição e cuidado e como elas se tornam cada vez mais estratégicas no futuro do trabalho.

De acordo com Gilmar de Andrade, presidente da ABRH-PR, o XVIII CONPARH vai além da técnica: "É um reencontro humano em tempos digitais, que estimula conexões verdadeiras e troca de experiências. A proposta é trazermos conteúdos de impacto, networking com propósito e experiências relevantes”.

O evento reunirá mais de 70 especialistas em palestras magnas e painéis simultâneos. Entre os nomes confirmados estão: Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza e Grupo Mulheres do Brasil), Adriano Lima (coach executivo), Mafoane Odara (executiva de RH), Adeildo Nascimento (DHEO Consultoria), Daniel Spinelli (palestrante internacional e autor do best seller “A Potência da Liderança Consciente”), João Furlan (pesquisador em inteligência artificial e neurociências), Sandro Benelli (Retail, Franchise and Consumer Industry), Giba Godoy (Outback - Bold Hospitality Company); Rogério Chér (Winx), Fernando Moreira (AI Thinker), Patrícia Ansarah (Instituto Internacional em Segurança Psicológica), Morris Litvak (Maturi), Ricardo Voltolini (ESG e Ideia Sustentável), Dr Ricardo Tadeu (Desembargador TRT), Mirela Prosdócimo (conselheira do Comitê Paralímpico Brasileiro), Raphael Rezende (Mentor de Carreira e Saúde Mental) e Pedro Ramos (CEO KeepTalent Portugal).

Novidades na Feira de Negócios e Salas Imersivas

A escolha dos pilares que sustentam o congresso reflete a busca por profundidade e relevância. Para Vera Mattos, vice-presidente da ABRH-PR e diretora do CONPARH 2025, os eixos centrais são aderentes às preocupações e questionamentos do mercado de trabalho. “Vamos destacar atributos que só nós, humanos, temos como afeto, sensibilidade, criatividade, ética e coragem para inovar com alma”, complementa.

Além das plenárias, o evento traz a Feira de Negócios, um espaço estratégico. Luís Humberto de Quental, vice-presidente financeiro e de mercado da ABRH-PR, destaca que o objetivo é que os congressistas "não apenas conheçam soluções inovadoras, mas construam parcerias reais que se transformem em negócios, projetos conjuntos e oportunidades de crescimento”.

Outra novidade é a Sala Imersiva, um espaço criado para envolver os sentidos do participante e proporcionar experiências transformadoras. O ambiente é projetado para eliminar distrações externas e transportar o público para novos cenários — reais ou simulados — por meio de diferentes recursos e estímulos. “A proposta é oferecer vivências práticas que vão além da teoria. Empresas e facilitadores conduzirão atividades com foco no desenvolvimento humano, utilizando diversas ferramentas”, explica Vera Mattos.

Fórum de CEOs

No dia 21 de outubro, antes da abertura oficial do XVIII CONPARH, executivos C-Level terão um espaço exclusivo para a troca de experiências. O Fórum de CEOs pretende debater o tema: “Tudo que só o humano é capaz de fazer. E o que é comigo? Como o diferencial humano está fazendo parte da estratégia de competitividade da sua organização?”

O XVIII CONPARH reforça o papel da gestão de pessoas como agente de transformação, mantendo no centro da programação o que nenhuma máquina pode substituir: a capacidade humana de sentir, criar e se conectar.

Serviço - XVIII Congresso Paranaense de Recursos Humanos – CONPARH 2025

Data: 22 e 23 de outubro, das 8h às 18h

Local: Viasoft Experience (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300) – Curitiba (PR)

Organização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR)

Mais informações e inscrições: https://conparh.com.br/