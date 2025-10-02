Análise de dados impulsiona valor para as organizações

O artigo “A Era dos Dados: Como a Ciência e a Análise de dados influi nas decisões de produção na indústria 4.0", de Victor Felipe de Lima e Prof.a Dra. Vânia Érica Herrera analisa e descreve como a análise de dados impacta as decisões de produção no contexto industrial e conclui que a geração e o armazenamento caótico de dados tornam a análise de dados um elemento essencial para empresas de todos os portes e segmentos.

O estudo aponta que, no cenário da Indústria 4.0, os dados alcançam o status de ativo mais valioso. Isso acende a necessidade de desvendar informações e conhecimentos essenciais que possam efetivamente melhorar produtos, serviços e impulsionar negócios. Consequentemente, é fundamental formar profissionais que dominem Big Data, a análise de dados e a computação em nuvem (Cloud Computing). Eles terão o papel de otimizar o desempenho produtivo e operacional, guiando as empresas rumo a uma competitividade robusta e sustentável.

O artigo da McKinsey “Reprogramadas e disparadas: as empresas líderes no uso de tecnologias digitais e de IA estão deixando as demais para trás" aborda o fosso crescente entre as organizações que lideram e as que tardam em adotar tecnologias digitais e inteligência artificial (IA).

Este estudo, que analisou mais de mil empresas, indicou que as companhias com habilidades digitais e de inteligência artificial bem desenvolvidas estão produzindo um valor consideravelmente maior. Elas expandiram a diferença em maturidade digital e em IA em 60% nos três anos recentes (2020 – 2022), se comparado ao período de 2016 – 2019.

O estudo indicou que a habilidade de transformar grandes volumes de dados brutos em inteligência prática tem se mostrado o diferencial crucial para as organizações. Sendo essa uma capacidade que ajuda as empresas a otimizarem processos, desenvolverem produtos inovadores e, acima de tudo, garantir sua sustentabilidade em um ambiente econômico desafiador.

A urgência da escassez de talentos em tecnologia

André Barrence, diretor do Google for Startups para a América Latina, no artigo “A escassez dos profissionais de tecnologia no Brasil e seu consequente impacto no ecossistema de startups", ressalta que a carência de profissionais de tecnologia, um desafio já global, impacta intensamente o Brasil.

Segundo o estudo do Google, espera-se um déficit de 85 milhões de empregos em tecnologia no mundo até 2030, com o Brasil enfrentando, já em 2025, um déficit acumulado de 530 mil vagas que não serão preenchidas pela falta de talentos especializados.

As causas dessa lacuna são a escassez de senioridade, com 65% dos entrevistadores percebendo a falta de especialistas mais experientes. O mercado homogêneo, concentrando 43% dos talentos em São Paulo e baixa diversidade. Além disso, a fuga de talentos é um fator crítico, impulsionada pela busca por oportunidades e salários mais atraentes em outros países.

Diante desse cenário, o artigo enfatiza a necessidade premente de apoiar e incentivar a formação e o desenvolvimento de carreiras em tecnologia. Sendo este um caminho fundamental para atrair novos talentos e, assim, desbloquear o imenso potencial do mercado tecnológico brasileiro.

Salários em alta no mercado de tecnologia

A escassez de talentos tech no Brasil provoca a valorização dos profissionais do segmento: conforme os dados da plataforma Glassdoor e do blog meu Tudo. Um analista de dados júnior pode ter rendimento mensal entre 3 e 5 mil reais. Para o consultor pleno, os salários variam de 5,5 a 8 mil reais. E, para o cargo sênior, os salários variam de 9 a 12 mil reais, podendo superar 15 mil reais em grandes organizações.

O poder transformador da análise de dados nas empresas

O artigo “Role of Data Analytics in Business Decision Making" do Dr. Vijai Tiwari da S. S. College, Shahjahanpur, Uttar Pradesh, Índia, explora a crescente importância da análise de dados na tomada de decisões estratégicas de negócios e destaca que, na era atual, as empresas são inundadas por grandes volumes de dados (Big Data) provenientes de diversas fontes, e que a capacidade de transformar esses dados brutos em insights acionáveis é fundamental para a competitividade e o sucesso.

O estudo destaca que a análise de dados permite às organizações uma compreensão mais profunda do cliente. Isso ajuda empresas a otimizarem operações, identificar novas oportunidades de mercado, mitigar riscos e impulsionar a inovação, direcionando o desenvolvimento de produtos e serviços mais alinhados às necessidades do mercado.

O artigo também enfatiza que a análise de dados transcende a mera coleta. Ela envolve processos essenciais de limpeza, transformação e a aplicação de técnicas estatísticas e algoritmos de machine learning para poder, de fato, extrair valor.

Em conclusão, “a análise de dados é indispensável para empresas que buscam tomar decisões mais informadas, estratégicas e baseadas em evidências. Dessa forma, conseguem garantir uma vantagem competitiva sustentável em um ambiente de negócios em constante dinamismo".

Oportunidades de crescimento profissional como analista de dados

Eran Lasser, CEO da startup israelense Wawiwa Tech, que já requalificou mais de 50 mil profissionais para a tecnologia, afirma que “iniciar uma carreira como analista de dados é uma decisão estratégica e promissora. A demanda por profissionais capazes de transformar dados em inteligência acionável é avassaladora e crescente no mundo inteiro, garantindo uma ampla gama de oportunidades e uma remuneração significativamente acima da média do mercado, impulsionada pela escassez de talentos qualificados”.

Diercio Ferreira, CEO da Techtalent Innovation School de Belo Horizonte, afirma que “a carreira de analista de dados é altamente promissora, alavancada pela demanda insaciável por profissionais com domínio das linguagens SQL e Python e ferramentas de visualização como Power BI, garantindo rápida empregabilidade e remuneração competitiva, e os posicionando numa área estratégica, onde a inteligência baseada em dados é o motor fundamental para a inovação e a sustentabilidade empresarial”.