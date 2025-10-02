Universo da existência, universo da percepção: abertura do teamLab Biovortex Kyoto em 7 de outubro de 2025. Revelação completa
O teamLab Biovortex Kyoto, museu de arte permanente do coletivo teamLab, será inaugurado em Minami-ku, Quioto, como parte do Projeto da Área Sudeste da Estação de Kyoto, no dia 7 de outubro de 2025.
O museu, localizado a poucos minutos a pé da Estação de Kyoto, será a maior exposição do teamLab no Japão, ocupando mais de 10.000 metros quadrados.
teamLab, Megaliths © teamLab
Ele contará com mais de 50 obras, incluindo Massless Amorphous Sculpture, uma obra inédita no Japão, baseada em Environmental Phenomena, um conceito em que o ambiente que produz diversos fenômenos é o que possibilita a existência das obras. Outras obras incluem as recém-apresentadas Megaliths, Transient Abstract Life and Return, além da Athletics Forest, um espaço atlético criativo, complexo e multidimensional, e do Future Park, um espaço colaborativo de cocriação, que fazem parte dos projetos educativos do teamLab.
Os ingressos já estão disponíveis no site oficial.
https://www.teamlab.art/e/kyoto/
Este projeto, realizado em colaboração com diversas empresas de Quito e Osaka, prevê a construção e operação de instalações em um terreno da prefeitura na região sudeste da Estação de Quioto. O objetivo é criar um "centro criativo para geração e difusão de novos valores", com planos que incluem um complexo cultural com o museu de arte do teamLab e um centro de artes, além de outras atrações.
Com este projeto, o teamLab busca apoiar a visão da cidade de Quioto para o desenvolvimento urbano da Região Sudeste da Estação de Quioto, com foco em cultura, arte e juventude.
teamLab Biovortex Kyoto
Inauguração em 7 de outubro de 2025
21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Quioto
Valores dos ingressos
Passe de entrada (com horário de acesso definido)
* Este é um ingresso com hora marcada.
* O ingresso para adultos segue um sistema de preços dinâmicos, variando de acordo com o dia e a hora. Consulte o site oficial para mais informações.
Adultos (acima de 18 anos): JPY 3.400 ~
13–17 anos: JPY 2.800
4–12 anos: JPY 1.800
3 anos ou menos: gratuito
Visitantes com deficiência: 50% de desconto no valor do ingresso adulto
Passe flexível (sem horário de acesso definido):
* Este ingresso é válido para uma data específica. A entrada pode ser feita a qualquer momento durante o horário de funcionamento na data selecionada.
Passe flexível: JPY 12.000
Ingresso
https://www.teamlab.art/e/kyoto/
Patrocínio
CHIEF, Klook, THIRDWAVE
Para mídia
Kit de imprensa: https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=lthlq82v8w9ar71j3vyh3j6oq&st=b447so0p&dl=0
Site oficial: https://www.teamlab.art/e/kyoto/
