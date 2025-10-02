Universo da existência, universo da percepção: abertura do teamLab Biovortex Kyoto em 7 de outubro de 2025. Revelação completa

O teamLab Biovortex Kyoto, museu de arte permanente do coletivo teamLab, será inaugurado em Minami-ku, Quioto, como parte do Projeto da Área Sudeste da Estação de Kyoto, no dia 7 de outubro de 2025.

O museu, localizado a poucos minutos a pé da Estação de Kyoto, será a maior exposição do teamLab no Japão, ocupando mais de 10.000 metros quadrados.

Ele contará com mais de 50 obras, incluindo Massless Amorphous Sculpture, uma obra inédita no Japão, baseada em Environmental Phenomena, um conceito em que o ambiente que produz diversos fenômenos é o que possibilita a existência das obras. Outras obras incluem as recém-apresentadas Megaliths, Transient Abstract Life and Return, além da Athletics Forest, um espaço atlético criativo, complexo e multidimensional, e do Future Park, um espaço colaborativo de cocriação, que fazem parte dos projetos educativos do teamLab.

Este projeto, realizado em colaboração com diversas empresas de Quito e Osaka, prevê a construção e operação de instalações em um terreno da prefeitura na região sudeste da Estação de Quioto. O objetivo é criar um "centro criativo para geração e difusão de novos valores", com planos que incluem um complexo cultural com o museu de arte do teamLab e um centro de artes, além de outras atrações.

Com este projeto, o teamLab busca apoiar a visão da cidade de Quioto para o desenvolvimento urbano da Região Sudeste da Estação de Quioto, com foco em cultura, arte e juventude.

teamLab Biovortex Kyoto

Inauguração em 7 de outubro de 2025

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Quioto

Valores dos ingressos

Passe de entrada (com horário de acesso definido)

* Este é um ingresso com hora marcada.

* O ingresso para adultos segue um sistema de preços dinâmicos, variando de acordo com o dia e a hora. Consulte o site oficial para mais informações.

Adultos (acima de 18 anos): JPY 3.400 ~

13–17 anos: JPY 2.800

4–12 anos: JPY 1.800

3 anos ou menos: gratuito

Visitantes com deficiência: 50% de desconto no valor do ingresso adulto

Passe flexível (sem horário de acesso definido):

* Este ingresso é válido para uma data específica. A entrada pode ser feita a qualquer momento durante o horário de funcionamento na data selecionada.

Passe flexível: JPY 12.000

Ingresso

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Patrocínio

CHIEF, Klook, THIRDWAVE

Para mídia

Site oficial: https://www.teamlab.art/e/kyoto/

teamLab

