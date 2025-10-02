CompareForexBrokers: Sete principais pares de divisas caem para 66,3% do faturamento mundial

A CompareForexBrokers analisou a última Pesquisa Trienal do Banco de Compensações Internacionais (BIS), publicada em 30 de setembro de 2025, e constatou que os sete principais pares de moedas vêm perdendo domínio nos mercados cambiais internacionais. Embora 85% das transações de divisas tenham sido realizadas com os sete principais pares em 2022, sua participação caiu para 66,3% em 2025.

Daily Turnover On Forex Markets

Apesar da queda de 18,7% nos principais pares, a atividade geral aumentou consideravelmente, com o volume de negócios diário aumentando 28%, para US$ 9,6 trilhões. Em uma base anual, isto equivale a US$ 3,5 quatrilhões, ante US$ 2,73 quatrilhões em 2022. Mais dados podem ser encontrados na página de estatísticas de divisas.

"Nossa maior conclusão com a divulgação dos dados do BIS de ontem é que o câmbio continua sendo o maior mercado financeiro, mas a composição das negociações está mudando", disse Justin Grossbard, cofundador da CompareForexBrokers. "Os principais pares ainda definem a referência para a precificação, mas o aumento dos volumes em mercados menores e emergentes resultou em uma mudança significativa nos padrões de negociação."

Participação de mercado dos principais pares de moedas (%) Par 2022 2025 Variação EUR/USD 22,7 21,2 -1,5 USD/JPY 13,5 14,3 +0,8 GBP/USD 9,5 7,6 -1,9 USD/CNY 6,6 8,1 +1,5 USD/CAD 5,5 5,3 -0,2 AUD/USD 5,1 4,9 -0,2 USD/CHF 3,9 4,9 +1,0

"O par USD/CNY é o exemplo mais claro desta mudança. Ele cresceu de apenas 0,8% do volume de negócios mundial em 2010 para 8,1% em 2025, um aumento de 912%”, disse Grossbard. "Isto pinta um quadro claro do crescente papel do yuan no comércio e nas finanças internacionais, e de como a Ásia se tornou cada vez mais central para os mercados de câmbio."

Outros pares do dólar também ganharam terreno. O par USD/HKD quase dobrou sua participação, de 2,4% para 3,6%, apoiado pela proteção ativa em torno do comércio do Norte da Ásia, e o par USD/KRW aumentou para 1,8%,àmedida que as cadeias de fornecimento de produtos eletrônicos e semicondutores gerenciavam o risco cambial de modo mais direto.

A Pesquisa Trienal do BIS deste ano confirma que, embora o mercado de divisas continue sendo o maior e mais líquido do mundo, sua estrutura está mudandoàmedida que novas regiões e moedas desempenham um maior papel.

