QNB Group recebe aprovação de licença do banco central saudita "SAMA" para o novo banco digital "ezbank"

Em cooperação com a Ajlan & Bros. Holding Apresentando um novo modelo de negócio bancário centrado no cliente e construído com base em inovação, eficiência e acessibilidade. Fornecendo soluções inovadoras para jovens e empreendedores.

O QNB Group, maior instituição financeira no Oriente Médio e África, anunciou a aprovação da licença para uma nova entidade bancária digital, ezbank, concebida pelo banco central saudita "SAMA", em cooperação com a Ajlan & Bros. Holding, com um capital de SAR 2,5 bilhões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251001306958/pt/

QNB Group Corporate Headquarters (Photo: AETOSWire)

QNB Group Corporate Headquarters (Photo: AETOSWire)

Esse marco, em cooperação com a Ajlan & Bros. Holding, reflete o compromisso quanto a apoiar a visão do QNB Group em termos de inclusão e transformação digital, bem como sua estratégia mais ampla de desenvolvimento econômico. Com o ezbank, o objetivo é apresentar um nov

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Departamento de RP do QNB

Prteam@qnb.com


Fonte: BUSINESS WIRE

