QNB Group recebe aprovação de licença do banco central saudita "SAMA" para o novo banco digital "ezbank"
Em cooperação com a Ajlan & Bros. Holding Apresentando um novo modelo de negócio bancário centrado no cliente e construído com base em inovação, eficiência e acessibilidade. Fornecendo soluções inovadoras para jovens e empreendedores.
O QNB Group, maior instituição financeira no Oriente Médio e África, anunciou a aprovação da licença para uma nova entidade bancária digital, ezbank, concebida pelo banco central saudita "SAMA", em cooperação com a Ajlan & Bros. Holding, com um capital de SAR 2,5 bilhões.
Esse marco, em cooperação com a Ajlan & Bros. Holding, reflete o compromisso quanto a apoiar a visão do QNB Group em termos de inclusão e transformação digital, bem como sua estratégia mais ampla de desenvolvimento econômico. Com o ezbank, o objetivo é apresentar um nov
