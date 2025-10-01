Relatório State of Beauty 2025 da NIQ: a beleza rompe barreiras com crescimento de 10%, aumento digital e mudança no bem-estar

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) divulgou hoje seu relatório State of Beauty 2025 (Estado da Beleza 2025, em português), revelando um setor de beleza que não está apenas prosperando, mas se transformando. Com as vendas globais de produtos de beleza crescendo 10% em relação ao ano anterior, o setor está expandindo sua definição, adotando estratégias que priorizam o digital e rituais de bem-estar que estão remodelando o comportamento do consumidor.

Crescimento global: Ásia-Pacífico lidera, consumidores gastam mais e compram com mais frequência

A resiliência da beleza é inegável. Apesar das pressões econômicas, os consumidores estão fazendo mais compras (+2%), gastando mais por visita (+8%) e comprando mais unidades (+2,6%) — sinalizando o papel da beleza como um item essencial do dia a dia.

A região Ásia-Pacífico (+14,3%) lidera o crescimento global, impulsionada pelo crescente mercado chinês de cuidados com a pele e cabelos e pela ascensão meteórica da Douyin (TikTok Shop) , que cresceu 49% .

lidera o crescimento global, impulsionada pelo crescente mercado chinês de cuidados com a pele e cabelos e pela ascensão meteórica da , que cresceu . A América do Norte (+9,6%) e a América Latina (+10,4%) apresentam ganhos robustos, enquanto a Europa (+5,8%) permanece estável, com os mercados ocidentais ainda precisando recuperar o ritmo.

“A beleza já não se resume apenasàaparência — trata-se de experiência, bem-estar e conveniência digital. As estratégias digitais passaram a ser a espinha dorsal do varejo de beleza. As marcas precisam estar onde os consumidores estão — on-line, nas redes sociais e no celular. O consumidor de hoje exige flexibilidade e conveniência. Para se manterem relevantes e conquistar participação, marcas e varejistas devem oferecer uma experiência coesa e independente do canal, já que os concorrentes estão prontos para abocanhar uma fatia do mercado”, comentou Tara James Taylor, vice-presidente sênior de Beleza e Cuidados Pessoais da NIQ.

Aceleração digital: vendas de beleza on-line superam as presenciais em 9 vezes

A mudança para o digital não é mais opcional — é essencial.

As vendas de beleza on-line estão crescendo exponencialmente, 9 vezes mais rápido do que as presenciais: América do Norte: +21% Ásia-Pacífico: +20% Europa: +10%

estão crescendo exponencialmente, 9 vezes mais rápido do que as presenciais: Mercados emergentes como Brasil, Índia e Indonésia estão vivenciando um forte impulso digital, impulsionado por consumidores que priorizam dispositivos móveis e pela ascensão do comércio social .

como estão vivenciando um forte impulso digital, impulsionado por consumidores que priorizam dispositivos móveis e pela ascensão do . A TikTok Shop, atualmente ativa em 14 mercados, expandirá para o Japão e o Brasil em 2025 , impulsionando ainda mais o engajamento digital.

Bem-estar e rituais: a nova fronteira da beleza expande o mercado em 64%

A beleza está evoluindo para uma categoria de estilo de vida holístico, com produtos de bem-estar e rituais expandindo a oportunidade de valor do setor em 64%.

50% dos consumidores globais afirmam que o autocuidado regular é mais importante agora do que há cinco anos.

afirmam que o autocuidado regular é mais importante agora do que há cinco anos. 44% planejam tomar mais vitaminas ou suplementos nos próximos 12 meses.

nos próximos 12 meses. 63% afirmam que o sono é mais importante — impulsionando a demanda por produtos de beleza para dormir, como sprays para travesseiros, travesseiros de seda e suplementos para dormir.

— impulsionando a demanda por produtos de beleza para dormir, como sprays para travesseiros, travesseiros de seda e suplementos para dormir. As marcas estão entrando em categorias adjacentes: bem-estar sexual, alívio do estresse, reforços imunológicos e muito mais.

“Tweakments” transformam rotinas de cuidados com a pele

Procedimentos cosméticos não invasivos — chamados de “tweakments” — estão remodelando os hábitos tradicionais de cuidados com a pele ou skincare. Os tweakments não substituem os cuidados com a pele — eles os estão redefinindo. Os consumidores estão recalibrando suas rotinas com base em resultados e tempo de recuperação.

35% dos consumidores nos EUA afirmam que irão alterar sua rotina de cuidados com a pele após um procedimento, muitas vezes simplificando-a ou optando por produtos mais acessíveis.

afirmam que irão alterar sua rotina de cuidados com a pele após um procedimento, muitas vezes simplificando-a ou optando por produtos mais acessíveis. As atitudes globais variam: China : 47% veem os tweakments como um complemento aos cuidados com a pele. Arábia Saudita : 25% os consideram um substituto completo. França : 37% os utilizam apenas para preocupações específicas.

Globalmente, 29% veem os tweakments como um complemento, enquanto 30% afirmam que eles não são necessários — o índice mais alto de ceticismo entre os países pesquisados.

Como revela o relatório State of Beauty 2025 da NIQ, o setor de beleza está entrando em uma fase dinâmica de expansão de limites — da aceleração do e-commerce e a integração do bem-estaràpersonalização de procedimentos. Marcas que adotarem agilidade digital, fluidez entre categorias e inovação centrada no consumidor estarão melhor posicionadas para liderar nesse cenário em evolução.

Para explorar o que esses insights significam para sua marca ou mercado, convidamos você a se conectar com a equipe de Beleza da NIQ e a agendar uma sessão com nossos especialistas – clique aqui.

Sobre a NIQ:

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, oferecendo o entendimento mais completo sobre o comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Nossa atuação global abrange mais de 90 países, cobrindo aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais de consumidores. Com uma leitura holística do varejo e os insights de consumidor mais abrangentes — entregues por meio de análises avançadas em plataformas de última geração — a NIQ oferece a Full View™. Para informações adicionais, visite www.niq.com.

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

Isenção de responsabilidade sobre declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa pode conter declarações prospectivas sobre comportamentos esperados do consumidor, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Essas declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas suposições. Palavras como “espera”, “antecipa”, “projeta”, “acredita”, “prevê” e expressões semelhantes destinam-se a identificar tais declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmica competitiva. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossos insights em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto na medida exigida pela legislação aplicável.

Aviso de isenção de responsabilidade: Todos os nomes de produtos e empresas são marcas comerciais™ ou marcas registradas® de seus respectivos proprietários. O uso deles não implica qualquer afiliação ou endosso por parte deles.

NIQ-GENERAL

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251001948733/pt/

Assessoria de mídia: media.relations@niq.com