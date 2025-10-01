Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Convite da Mohawk Industries, Inc. Para Participação na Chamada de Conferência de Resultados do Terceiro Trimestre

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
01/10/2025 22:28

compartilhe

SIGA

CALHOUN, Geórgia, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries (NYSE: MHK) divulga os resultados do terceiro trimestre de 2025 na quinta-feira, 23 de outubro de 2025, e convidado para participação na chamada de conferência que será transmitida ao vivo na sexta-feira, 24 de outubro de 2025, às 11h ET.

O quê: Chamada de Resultados do Terceiro Trimestre da Mohawk Industries
     
Quando: 24 de outubro de 2025
11h ET
     
Onde: www.mohawkind.com
Selecione a guia "Investidores"
     
Como: Ao vivo pela Internet – Faça login em ir.mohawkind.com/investor-overview
  Inscreva-se na chamada de conferência em https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c
  Conferência ao vivo: Disque 1-833-630-1962 (EUA/Canadá)
    Disque 1-412-317-1843 (Internacional)
     

Para quem não puder ouvir no horário marcado, a chamada permanecerá disponível para escuta até 21 de novembro de 2025, através do número 1-877-344-7529 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-0088 (Internacional) com o Código de Acesso 9747441. A chamada será arquivada e estará disponível para escuta por um ano na guia "Investidores" do mohawkind.com.

SOBRE A MOHAWK
A Mohawk Industries é a principal fabricante global de pisos e cria produtos que aprimoram os espaços residenciais e comerciais em todo o mundo. Os processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados da Mohawk proporcionam vantagens competitivas na produção de carpetes, tapetes, azulejos, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. Nossa inovação líder do setor resulta em produtos e tecnologias que diferenciam nossas marcas no mercado e satisfazem todos os requisitos de remodelação e novas construções. Nossas marcas estão entre as mais reconhecidas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Nas últimas duas décadas, a Mohawk transformou os negócios de uma fabricante americana de carpetes na maior empresa de pisos do mundo, com operações na América do Norte, Europa, América do Sul, Oceania e Ásia.

Contato:
Mohawk Industries, Inc.
James Brunk, Diretor Financeiro
706-624-2239


Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9538935)

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay