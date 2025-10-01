Convite da Mohawk Industries, Inc. Para Participação na Chamada de Conferência de Resultados do Terceiro Trimestre

CALHOUN, Geórgia, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries (NYSE: MHK) divulga os resultados do terceiro trimestre de 2025 na quinta-feira, 23 de outubro de 2025, e convidado para participação na chamada de conferência que será transmitida ao vivo na sexta-feira, 24 de outubro de 2025, às 11h ET.

O quê: Chamada de Resultados do Terceiro Trimestre da Mohawk Industries Quando: 24 de outubro de 2025

11h ET Onde: www.mohawkind.com

Selecione a guia "Investidores" Como: Ao vivo pela Internet – Faça login em ir.mohawkind.com/investor-overview Inscreva-se na chamada de conferência em https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c Conferência ao vivo: Disque 1-833-630-1962 (EUA/Canadá) Disque 1-412-317-1843 (Internacional)

Para quem não puder ouvir no horário marcado, a chamada permanecerá disponível para escuta até 21 de novembro de 2025, através do número 1-877-344-7529 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-0088 (Internacional) com o Código de Acesso 9747441. A chamada será arquivada e estará disponível para escuta por um ano na guia "Investidores" do mohawkind.com.

SOBRE A MOHAWK

A Mohawk Industries é a principal fabricante global de pisos e cria produtos que aprimoram os espaços residenciais e comerciais em todo o mundo. Os processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados da Mohawk proporcionam vantagens competitivas na produção de carpetes, tapetes, azulejos, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. Nossa inovação líder do setor resulta em produtos e tecnologias que diferenciam nossas marcas no mercado e satisfazem todos os requisitos de remodelação e novas construções. Nossas marcas estão entre as mais reconhecidas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Nas últimas duas décadas, a Mohawk transformou os negócios de uma fabricante americana de carpetes na maior empresa de pisos do mundo, com operações na América do Norte, Europa, América do Sul, Oceania e Ásia.

Contato:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Diretor Financeiro

706-624-2239

